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İki̇ yeni̇ etkisi ortaya çıktı! Şekere kolesterole sarımsak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İki̇ yeni̇ etkisi ortaya çıktı! Şekere kolesterole sarımsak

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarımsağın iki yeni faydası daha ortaya çıktı. Çin’de yapılan bir araştırma sarımsağın şeker ve kolesterol seviyesinin düşürdüğünü ortaya koydu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yeni bir araştırma, sarımsağın kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürerek diyabet, ateroskleroz ve yağlı karaciğer gibi kronik hastalıklara karşı etkili olduğunu ortaya koydu.

Çin’de yapılan bu sistematik inceleme ve meta-analiz, sarımsağın glikoz ve lipit metabolizmasını düzenleyerek sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu gösterdi. Araştırma, 1.567 katılımcıyla gerçekleştirilen 29 deneme sonucunda sarımsağın açlık kan şekeri, HbA1c, toplam kolesterol, LDL-C ve HDL-C seviyelerini anlamlı derecede iyileştirdiğini ortaya koydu.

Sarımsak, ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirme, tansiyon düşürme ve antioksidan etkileriyle de dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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