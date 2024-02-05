İbn-i Sina'nın 2 bin yıllık sırrı! Limon ve sarımsaktan 30 kat güçlü, öksürüğün bir numaralı düşmanı

Son dönemde artış gösteren salgın hastalıkları vatandaşı alternatif tıpa yönlendiriyor. İlaçların yanı sıra çareyi şifalı bitkilerde arayanlar başta limon ve sarımsak olmak üzere birçok nimette şifa arıyor. Ancak çoğu kimse kekiğin tedavi etmedeki gücünü bilmiyor. İşte yıllardır geleneksel tıpta da kullanılan kekiğin faydaları.

Kuru öksürük ve boğaz ağrısı son günlerde vatandaşın kabusu olmuş durumda. Günlerce süren hastalıktan kurtulmak için şifalı çaylar ve bitkisel kürler ise deyim yerindeyse adeta kurtarıcı. Enfeksiyon kaynaklı hastalıkların ilacı olarak her ne kadar limon, sarmısak ve yeşil çay gösterilse de kekik ve kekik yağı limon ve sarımsaktan bakteri ve mantarları öldürmede 30 kat daha güçlü.

EN ETKİLİ DOĞAL ANTİBİYOTİK

Bilim adamları kekiğin dünyadaki en etkili doğal antibiyotik olduğunu kanıtladılar ve kekik yağının antioksidan olarak yeşil çaydan 3.37 kat daha güçlü olduğunu ortaya koydular.

İBN-İ SİNA'NIN 2 BİN YILLIK ŞİFA SIRRI

Hekimlerin piri İbn-i Sina'nın şifa kitabında yerini alan kekik çeşitli hastalıklarla başa çıkabilen ve antibakteriyal ve antifungal etkiye sahip olan yapısıyla raf ömrü uzun olan şifalı bitkiler arasında gösterilmekte.

İşte kekiğin saymakla bitmeyen faydaları;



• Karvakrolce zengin olması dolayısı ile antibakteriyal ve antifungal etkiye sahiptir. Bu sayede besinlerin raf ömrünü uzatır.

• Hazımsızlık, mide yanmaları ve mide ağrısı gibi şikayetleri azaltır.

• Kekik yağı üst/alt solumun yolu enfeksiyonu ve ilişkili öksürüklerde gara olarak kullanılabilmektedir. Bronşit, astım gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

• İdrar söktürücü özelliğine sahiptir.

• Sinir sistemine fayda sağlayarak rahatlatır.

• Kas ve kemik ağrılarına iyi gelmekte olup gut, romatizma, kas ağrılarına karşı faydalı olduğu belirtilmektedir. .

• Yapılan araştırmalarda kötü kolesterolün düşmesine yardımcıdır.

• Vücutta bulunan dopamin ve serotonin seviyelerini arttırır. Bu iki hormon depresyonu önleyici hormonlar olması sebebi ile sinir sistemine karşı faydalıdır.

• Yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde kansere ve tümörlere karşı da savaşır.



