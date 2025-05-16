Kırık kalp sendromuna dikkat! En sık kadınlarda görülüyor ama erkekler ölüyor

Kaynak: Sciencealert 16 Mayıs 2025 08:48 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 09:05 - Güncelleme:

ABD'de yapılan bir araştırmada, 'kırık kalp sendromu' olarak bilinen takotsubo kardiyomiyopatisinin erkeklerde ölüm oranının kadınlara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.