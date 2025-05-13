Eskiden her evde bulunurdu: Bu hap kalp krizi anından hayatınızı kurtarabilir!

Kalp krizi, ülkemizde en sık görülen ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ancak uzmanlara göre sadece hayat tarzıyla değil, acil durumlarda yapılacak doğru müdahalelerle de hayat kurtarmak mümkün. İşte bir ilk yardım uzmanının herkesin bilmesi gereken aspirin uyarısı…

Kalp damar hastalıkları, modern hayatın en büyük tehditlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle kalp krizi, sessizce gelen ve ölümcül olabilen bu sorunların başında geliyor. Ancak yapılan araştırmalar, risk faktörlerinin çoğunun hayat tarzı ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre; düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, stres yönetimi ve tütün ürünlerinden uzak durmak, kalp krizlerini önlemede en önemli unsurlar.

KALP DAMAR HASTALIKLARININ %80'İ ÖNLENEBİLİR

Bilimsel verilere göre, bazı temel alışkanlıkların değiştirilmesiyle kalp damar hastalıklarının %80’inden fazlası önlenebilir. Akdeniz tipi beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stresin azaltılması gibi adımların yanı sıra rutin sağlık kontrolleri de bu süreçte büyük önem taşıyor.

Ancak risk hiçbir zaman tamamen sıfıra inmez. Bu nedenle kalp krizi şüphesi durumunda hızlı ve doğru tepki vermek hayati önem taşır.

UZMANDAN UYARI: BİR ASPİRİN ÇİĞNEMEK HAYAT KURTARABİLİR'

3 milyondan fazla takipçisi bulunan ilk yardım eğitmeni Miguel Assal, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda kalp krizi sırasında aspirin çiğnemenin hayat kurtarabileceğini söyledi.

Kalp krizinin en yaygın belirtileri arasında göğüs ağrısı, sol kola, çeneye veya sırta yayılan ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme ve bayılma hissi bulunur. Bu durumlarda yapılacak hızlı bir müdahale büyük fark oluşturabilir.

NEDEN ÇİĞNEMEK GEREKİYOR?

Assal’a göre, kalp krizi sırasında damarları tıkayan pıhtıları engellemek için 250-300 mg’lık yarım aspirin alınmalı ve doğrudan yutmak yerine çiğnenmelidir. Çünkü bu sayede hapın kaplaması daha hızlı çözülür ve etki süresi kısalır:

“Tadı kötü olabilir ama bu şekilde ilacın etkisi mide asidini beklemeden devreye girer.”

Ancak aspirin alerjisi, aktif mide ülseri ya da kanama bozukluğu olan kişilerin bu yöntemi uygulamaması gerekir. Ayrıca, bu yöntem yalnızca acil müdahaleyi desteklemek için önerilmektedir. Tıbbi yardım alınmadan asla yeterli bir çözüm değildir.

İBUPROFEN YA DA PARASETAMOL DEĞİL, ASPİRİN!

Uzmanlar ayrıca kalp krizi anında ibuprofen veya parasetamol gibi ağrı kesicilerin işe yaramadığını, sadece aspirinin bu durumda pıhtı önleyici etki gösterdiğini vurguluyor.