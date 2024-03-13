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Haberler > Sağlık > Kovid ömrümüzden çaldı: Beklenen yaşam süresi 1,5 yıl kısaldı

Kovid ömrümüzden çaldı: Beklenen yaşam süresi 1,5 yıl kısaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kovid ömrümüzden çaldı: Beklenen yaşam süresi 1,5 yıl kısaldı
Kovid-19, Yaşam Süresi, Küresel Salgın, Haber

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD merkezli bir araştırma dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının ortalama yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar konuya ilişkin, "Salgın sırasında, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum, yeni patojenlerin yıkıcı potansiyel etkilerini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. 

Dördüncü yılına giren koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 7 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. "Küresel acil durum" kategorisinden çıkarılan Kovid-19, hala "küresel salgın" olarak nitelendirilirken salgının etkisi ortalama yaşam süresini de tetikledi.

Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışmasının 1950-2021 yıllarında 195 ülkedeki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analizinin yanı sıra anketler, nüfus sayımları ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılan araştırmada, özellikle Kovid-19 salgını dönemine odaklanıldı.

Kovid ömrümüzden çaldı: Beklenen yaşam süresi 1,5 yıl kısaldı - 1. Resim

YAŞAM SÜRESİ KISALDI

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce (IHME) yürütülen araştırmada, dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın azaldığı ve geçmişteki artışların keskin şekilde tersine döndüğü saptandı.

Kovid ömrümüzden çaldı: Beklenen yaşam süresi 1,5 yıl kısaldı - 2. Resim

IHME'de görev yapan araştırmacılardan Dr. Austin E. Schumacher, Kovid-19 salgınının dünya genelindeki yetişkinler üzerinde derin etki bıraktığını belirterek, "Salgın sırasında, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum, yeni patojenlerin yıkıcı potansiyel etkilerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Kovid ömrümüzden çaldı: Beklenen yaşam süresi 1,5 yıl kısaldı - 3. Resim

Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüt.

Araştırmanın detayları, "The Lancet" adlı dergide yayımlandı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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