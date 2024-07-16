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Kürü 74 bin 500 TL! Mahkeme karar verdi, o ilacı SGK karşılayacak

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Kürü 74 bin 500 TL! Mahkeme karar verdi, o ilacı SGK karşılayacak
Sgk, Haber

Sağlık Haberleri

Mide kanseri olan ve doktorların 'son umut' olarak önerdiği ilacı almak için SGK'ya başvuran ancak ret alan M.Ç., İdare Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Mahkeme 24 saat içinde verdiği kararla kürü 74 bin 500 TL olan ilaç bedelinin SGK tarafından ödenmesine hükmetti.

2020 yılında mide kanseri teşhisi konulan M.Ç. tedavisinde istediği sonuçları alamadı. Doktorlar ise son çare olarak kürü 74 bin 500 TL olan kanser ilacını önerdi.

Bu ilacı alabilmek için SGK'ya başvuruda bulunan M.Ç.'nin talebi reddedildi. 70 yaşındaki kanser hastası, bu kez çareyi İdare Mahkemesi’ne başvurarak aradı.

24 SAATTE KARAR ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; Ankara 27’nci İdare Mahkemesi, davacı M.Ç.'nin talebini 24 saat içerisinde değerlendirerek karar bağladı. Mahkeme, 27 Haziran 2024 tarihli kararında, M.Ç.’nin ilgili ilacı kullanmadığı takdirde sağlığının tehlikeye girebileceğini ve bu nedenle telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği belirterek, SGK’nın ilacın parasının ödenmemesi kararına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

KARARIN ARDINDAN HASTA İLACINA ULAŞIYOR

70 yaşındaki kanser hastasının avukatı Dilşad Enhoş, karara ilişkin açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Yürütmeyi durdurma kararı, durum hayati ve acil olduğu için, dava sonuçlanana kadar hasta ilacına erişemez ve telafisi imkânsız zarar oluşursa diye veriliyor. Yürütmeyi durdurma kararı çıktıktan sonra hasta hemen ilacına ücretsiz şekilde ulaşıp, tedavisine başlayabiliyor. Davamız devam ediyor. Mahkeme gerekli tüm incelemeleri yapıyor, tıbben hastanın bu ilacı kullanması uygun mu değil mi anlaşılabilmesi için, hastaya ait tıbbi raporların, bilirkişi tarafından incelenmesi gerekiyor. Bilirkişi raporu hastanın bu ilacı kullanmaya tıbben uygun olduğunu ortaya koyduktan sonra, zaten tıbbi kısma ilişkin herhangi bir soru işareti kalmıyor. Gerisi de zaten hukuken mahkemenin yapacağı inceleme."

Düzenleyen:  - Sağlık
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