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Sağlık Bakanlığı’ndan "cilt kanseri" uyarısı! En tehlikeli türüne dikkat çektiler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı’ndan &quot;cilt kanseri&quot; uyarısı! En tehlikeli türüne dikkat çektiler
Sağlıkbakanlığı, Haber

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyarıp, bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini bildirdi. Bakanlıktan “Güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçının” benzeri uyarlar geldi.

Sağlık Bakanlığı cilt kanserinden korunmak için öneriler paylaştı. Bakanlıktan yapılan uyarıda bozulan çevresel faktörlerin etkisiyle cilt kanserlerinde artış yaşanabileceği aktarıldı.

ÜÇ TÜRDE GÖRÜLÜYOR

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri, "bazal hücreli karsinom (BHK)", "skuamöz hücreli karsinom (SHK)" ve "melanom" olmak üzere başlıca üç türde görülüyor.

EN TEHLİKELİSİ…

Cilt kanserlerinin en yaygın türlerinden BHK ve SHK, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.

Bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini belirten yetkililer, erken teşhisin cilt kanserinde hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, vatandaşlara ciltlerini düzenli kontrol etme alışkanlığı geliştirmeyi öneriyor.

YENİ ÇİL VE BEN OLUŞTUYSA DİKKAT!

Ciltte yeni leke, mevcut çil veya benlerde değişiklikler olduğunun fark edilmesi durumunda doktora başvurulması uyarısı yapılıyor.
Vücuttaki benlerin genellikle zararsız olduğunu anlatan yetkililer, bu benlerden birinin farklı görünmesi veya 25 yaşından sonra yeni bir benin ortaya çıkması durumunda doktora başvurulması önerisinde bulunuyor.

CİLT KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bakanlık yetkilileri, cilt kanserlerinden korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Güneşe maruz kalma süresini azaltın. Güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçının. Açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu krem sürün ve 2-3 saatte bir tekrarlayın. Sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanarak cildinizi koruyun. Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biri. Bu nedenle gölgede durun."

Vatandaşların bu önlemleri alıp özellikle yaz aylarında güneşten korunarak, cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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