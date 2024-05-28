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Haberler > Sağlık > Kuru yemiş unutkanlığa iyi geliyor, beyinde insülin direncini azaltıyor

Kuru yemiş unutkanlığa iyi geliyor, beyinde insülin direncini azaltıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuru yemiş unutkanlığa iyi geliyor, beyinde insülin direncini azaltıyor
Kuru Yemiş, Beyin Sağlığı, Insülin Direnci, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni bir araştırma, günde 60 gram karışık kuru yemiş tüketiminin, yaşlı kişilerde beyindeki insülin hassasiyetini artırabileceğini gösterdi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Araştırmaya göre ceviz, Antep fıstığı, kaju ve fındık gibi kuru yemişlerin tüketimi, beynin sol ve sağ oksipital lobları (görme fonksiyonu ile ilgili) ile sol frontal lobunda (beynin bilinçli düşünme fonksiyonunu yöneten bölüm) insülin hassasiyetini artırdı. Bu durum, yaşa bağlı metabolik hastalıkların ve nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde önemli olabilir. 16 hafta boyunca düzenli olarak kuruyemiş tüketen katılımcılar, vücut ağırlıklarında değişiklik olmadan, karbonhidrat alımında azalma ve yağ alımında hafif artış yaşadı. Bu sonuç, kuru yemişlerin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyarak, diyetle beyin insülin direncinin azaltılabileceğini gösteriyor.  İnsülin direnci diyabetle ilişkilendirilen bir durum. İnsülin glukozu hücre içine enerji üretmek için gönderir ama insülin direnci varsa bunu yapamaz. İnsülin direnciniz varsa beyinde de insülin direnci vardır ve yeterince enerji üretemez. Demans da şu an birçok çalışmada Tip 3 diyabet olarak adlandırılıyor.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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