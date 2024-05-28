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'Zihni açıyor' bilgisi yanlışmış! Sınav döneminde şeker tüketimi stresi artırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Zihni açıyor&#039; bilgisi yanlışmış! Sınav döneminde şeker tüketimi stresi artırıyor
Üsküdar Üniversitesi, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sınav stresinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönden öğrencileri etkilediğini ifade eden uzmanlar, bu dönemin yeme düzeninin bozulmasına sebep olduğunu söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Yeme düzeninin bozulmasının da vücutta stres seviyesini arttırabildiğini kaydeden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit “Öğrenciler üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, öğrencilerin sınav dönemlerinde çikolata, baklava gibi şekerli besinleri, çayı ve kahveyi normale göre daha çok tükettikleri görülmüştür” dedi. Beslenme ve diyet uzmanı Hülya Yiğit, sınav dönemlerinde öğrencilerin daha rahat odaklanabilmeleri için vücudun ihtiyacı olan temel besin maddelerini almalarının oldukça önemli olduğunu ifade ederek “Birçok çalışmada, şeker tüketimi arttıkça stres düzeyinin da arttığı gösterilmiştir.  Peki yıllardır bizlere söylenen ‘Şeker zihni açar sözü’ yanlış mı? Beynin birinci enerji kaynağı glikozdur yani bir çeşit şekerdir. Ancak bu şekeri direkt rafine olarak almak yerine kuru meyvelerden, bulgur, tam buğday ekmeği, yulaf gibi tam tahıllardan almak daha doğrudur. Mesela bir adet kesme şeker yerine kuru üzümden alınan şeker, vücuda hem glikoz, hem de potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri sağlayarak bilişsel aktiviteleri arttıracaktır” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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