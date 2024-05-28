Yaz gribi vakaları arttı! Uzmanlar uyardı: Klimayı 24 derecede sabit tutun

Son günlerde yaz gribi vakalarının arttığını söyleyen iklimlendirme uzmanı Özgür Şahin bunun en önemli sebeplerinden birinin de yanlış klima kullanımı olduğuna dikkat çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Oda sıcaklığı 20 derecenin altına düştüğünde konfor şartlarının sağlanamadığını ve gribe yakalanmanın kaçınılmaz olduğunu belirten Şahin, “Yazın klimanın 24-25 derece civarında bir sıcaklıkta tutulması gerekiyor. Sıcak yaz gecelerinde ise kaliteli ve sağlıklı bir uyku için de klimaların gece modunda çalıştırılmasını tavsiye ediyoruz. Böylece klima kumandalarında yer alan “Sleep (uyku)”, “Silent (sessiz)” veya “Comfort (konfor)’’ tuşlarını kullanarak, klimanızın sizi rahatsız etmeyecek bir hava akımı ile çalışmasını sağlayabiliyorsunuz” dedi. Hastalanmamak için iç ve dış mekan arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olmaması gerektiğine işaret eden Şahin “Dış mekân ile iç mekân arasındaki ideal sıcaklık farkı 6 derece olmalı” bilgilendirmesini yaptı.