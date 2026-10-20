Literatürdeki üçüncü vaka! Altı aylık Osman Alp’e nadir ameliyat

Akciğer damarlarındaki yüksek basınca bağlı kalp yetmezliği gelişen altı aylık Osman Alp Ordu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

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İki aylıkken morarma ve kasılma şikâyetleri yaşayan Minik Osman hastaneye götürüldü. Nadir görülen ve ölümcül seyreden pulmoner hipertansiyon teşhisi konulan 6 aylık Osman Alp’in durumu ağırlaşınca entübe edildi ve Konya’dan Ankara Bilkent Şehir Hastanesine ambulans helikopterle sevk edildi.

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Yaşı çok küçük olduğu için akciğer nakli riskli bulunan Osman Alp’e, Prof. Dr. Atakan Atalay ve ekibi tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan “Potts şantı” ameliyatı yapıldı. Operasyonla sol akciğer atardamarı ile aort arasına yapay köprü damar yerleştirilerek kalbin yükü hafifletildi. Ameliyat sonrası süreçte yoğun bakımdan çıkarılabilmesi için Prof. Dr. İbrahim Ece önderliğinde özel bir ilaç tedavisine başlandı. Bu ilaç, dünyada 6 ayın altındaki bebeklerde sadece iki hastada denenmişti; Osman Alp ise literatürdeki 3. vaka oldu.

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