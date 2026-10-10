30 kişilik dev operasyon! İki bebeğe anne karnında ameliyat

Hacettepe Üniversitesinde “spina bifida” (ayrık omurga) teşhisi konulan iki bebeğe anne karnında müdahale edildi. 30 kişilik uzman ekip, felç ve hidrosefali riskini azaltan operasyona imza attı. Prof. Dr. Özgür Deren “Hata kabul etmeyen bu ameliyatın her anını dakika dakika planladık” dedi.

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Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde, spina bifida (açık omurga) teşhisi konulan iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında iki cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Biri açık, diğeri kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda yaklaşık 30 kişilik uzman ekip görev aldı. Doğum sonrası ciddi nörolojik ve fiziksel sorunlara yol açabilen hastalığa henüz bebekler dünyaya gelmeden müdahale edilmesi, üniversite hastanelerinin ileri teknoloji ve farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren çalışma kapasitesini ortaya koydu.

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Perinatoloji, beyin cerrahisi, anestezi ve yenidoğan ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde bebekler anne karnında tedavi edilmiş oldu.

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