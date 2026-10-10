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Sağlık

30 kişilik dev operasyon! İki bebeğe anne karnında ameliyat

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30 kişilik dev operasyon! İki bebeğe anne karnında ameliyat
Başlık Resmi30 kişilik dev operasyon! İki bebeğe anne karnında ameliyat

Hacettepe Üniversitesinde “spina bifida” (ayrık omurga) teşhisi konulan iki bebeğe anne karnında müdahale edildi. 30 kişilik uzman ekip, felç ve hidrosefali riskini azaltan operasyona imza attı. Prof. Dr. Özgür Deren “Hata kabul etmeyen bu ameliyatın her anını dakika dakika planladık” dedi.

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Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde, spina bifida (açık omurga) teşhisi konulan iki bebeğe 24 saat içinde anne karnında iki cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Biri açık, diğeri kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda yaklaşık 30 kişilik uzman ekip görev aldı. Doğum sonrası ciddi nörolojik ve fiziksel sorunlara yol açabilen hastalığa henüz bebekler dünyaya gelmeden müdahale edilmesi, üniversite hastanelerinin ileri teknoloji ve farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren çalışma kapasitesini ortaya koydu.

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