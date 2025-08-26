Mikro egzersizle zayıflayın! Obeziteyle yeni mücadele

ZİYNETİ KOCABIYIK - Mikro egzersizler için özel bir zamana ihtiyaç olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Şeyma Büyükkömürcü “Örneğin sabah uyanınca yatakta dizler bükülü pozisyonda birkaç derin nefes alınıp, bel yatağa bastırılıp bırakılabilir. Bu hareket, karın ve bel kaslarını nazikçe uyandırır." dedi.

Gün içerisinde otururken yapılması gerekenler hakkında konuşan Büyükkömürcü, "Gün içinde otururken kalçanızı birkaç saniye sıkıp bırakmak ya da ayaklar yerdeyken topuklarınızı yukarı kaldırmak da hem dolaşımı destekler hem kasları harekete geçirir. Hatta kırmızı ışıkta beklerken bile dik durup omuzlar geriye alınarak postür hatırlatması yapılabilir. Küçük ama düzenli bu adımlar, vücudu yeniden harekete hazırlamanın en güvenli yoludur” ifadelerini kullandı.