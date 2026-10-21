Bursa’da kulağına piercing yaptırdıktan bir gün sonra şişlik oluşan 17 yaşındaki çocuk, yoğun iltihap nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beş gecedir tedavisi süren çocuğun kulağında kalıcı hasar riski bulunduğu belirtilirken, ailesi dövme stüdyosu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki G.S., kulağına piercing yaptırmak amacıyla ilçede faaliyet gösteren bir dövme stüdyosuna gitti.

İşlemin ardından evine dönen çocuk, ertesi gün kulağında şişlik oluştuğunu fark etti. G.S.'nin iddiasına göre, yaşadığı sorunu bildirmek amacıyla işletme yetkilileriyle iletişime geçti ancak herhangi bir cevap alamadı.

Piercing yaptırdı, hayatı kabusa döndü! Aile savcılığa koştu

DOKTORLAR YOĞUN İLTİHAP TESPİT ETTİ

Kulağındaki şişlik üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvuran G.S., yapılan muayenenin ardından hastaneye yatırıldı.

Çocuğun aktardığına göre doktorlar, kulağında yoğun iltihaplanma olduğunu belirledi. İltihaplanmayı kontrol altına almak amacıyla kulağına dikiş atılarak baskı uygulanmaya başlandı.

Piercing yaptırdı, hayatı kabusa döndü! Aile savcılığa koştu

KULAĞINDA KALICI HASAR RİSKİ BULUNUYOR

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5 gecedir hastanede yatan 17 yaşındaki G.S.'nin tedavisi sürüyor. Çocuğun anlatımına göre doktorlar, kulağındaki iltihaplanmanın kalıcı hasara yol açabileceği ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Piercing yaptırdı, hayatı kabusa döndü! Aile savcılığa koştu

G.S.'nin tedavisinin ne zaman tamamlanacağı ve kulağında kalıcı bir hasar oluşup oluşmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Çocuğun ailesi ise yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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