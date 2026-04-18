İngiltere’de koşu yaparken topuğunda başlayan ağrıyı basit bir sakatlık sanan Christine Lote, durumu başta önemsemedi. Kısa süre içinde şikayetleri artan kadına tendon iltihabı teşhisi konuldu. Yıllar içinde durumunda bir değişiklik olmayan kadın, bu kez farklı bir hastanede yapılan tetkiklerde nadir görülen bir kemik kanserine yakalandığını öğrendi. Doktorların ‘En fazla 5 yıl yaşarsın’ dediği iki çocuk annesi, şimdi zamanının çoğunu çocuklarıyla geçiriyor.

İngiltere’de koşu sporuna ilgi duyan Christine Lote, topuğundaki ağrı ve şişliği ilk başta sıradan bir spor sakatlığı olarak değerlendirdi. Ağrının şiddetlenmesiyle hastaneye giden kadına, doktorlar tendon iltihabı teşhisi koydu. Yıllar içinde şikayetleri giderek artan ve tedavilerden cevap alamayan genç kadın, soluğu bu kez farklı bir hastanede aldı.

Doktorlar topuk iltihabı sandı, acı gerçek sonradan ortaya çıktı: 5 yıl ömrü kaldığını öğrendi

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hastanede yapılan ileri tetkikler, 42 yaşındaki kadının nadir görülen bir kemik kanseri türü olan kondrosarkoma yakalandığını ortaya çıkardı. İlk çocuğunu yeni dünyaya getirdiği dönemde bu haberi alan Christine, büyük bir korku yaşadı.

Doktorlar, bu kanser türünün kemoterapi ve radyoterapi tedavilerine cevap vermediğini belirtirken, kadın acil ameliyata alındı.

Bir süre normal hayatına dönebilen kadın, kısa sürenin ardından bir kez daha sarsıldı. İkinci hamileliğinin ardından yapılan kontrollerde hastalığın geri döndüğü anlaşıldı. Bunun üzerine 2023 yılında bacağı diz altından ampute edildi.

İKİNCİ KEZ SARSILDI

Zorlu süreci atlatmaya çalışan genç anne, düzenli kontroller sırasında bu kez kanserin akciğerlerine yayıldığını öğrendi. Hiçbir belirti yaşamamasına rağmen hastalık dördüncü evreye ulaştı ve tedavi edilemez hale geldi.

Doktorlar, iki çocuk annesine en fazla beş yıl daha yaşayabileceğini söylerken, Christine şimdi kalan zamanını çocuklarıyla anı biriktirerek geçirmek istiyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışan Christine, protez bacağıyla 10 kilometrelik bir koşuya katılarak hem kendine hem de çocuklarına güçlü kalabileceğini göstermeyi hedefliyor.

