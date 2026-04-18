Ankara’da 2010 yılında işlenen bir cinayetin azmettiricisi olduğu belirlenen ve 7 yıldır yurt dışında firari olan şüpheli Barış Mirza, Türkiye’ye döndükten sonra yakalandı. Mirza'nın ameliyat ile yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiği ve kardeşinin kimliği ile Türkiye’ye giriş yaptığı ortaya çıktı.

29 Ekim 2010 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde otomobili 28 kurşunla taranan ve hayatını kaybeden Burak Şen (26) cinayetini azmettirdiği belirlenen Barış Mirza yurt dışına kaçtı.

7 YILDIR FİRARİYDİ

7 yıldır firari olarak Gürcistan’da yaşadığı öğrenilen Mirza, Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakayı ele verdi.

Ameliyat ile yüzünü değiştirmiş! 7 yıl sonra yakalandı

AMELİYATLA YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Mirza’nın burnundan, dudaklarından, çenesinden olmak üzere yüzünde estetik ameliyatlar geçirdiği, saç ekimi yaptırdığı ve yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzemeye çalıştığı belirlendi. Kardeşinin kimliği ile Türkiye’ye giren şüphelinin ameliyatlar ile kardeşine benzeyerek ülke içinde kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası