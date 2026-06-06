Bursa'da ortalık karıştı! Özel harekat ve çevik kuvvet mahalleye indi
Bursa'nın İznik ilçesinde bir sürücü ile yaya arasında çıkan "Önüne bak" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaralanan sürücünün hastaneye kaldırılırken ortalık karıştı. Bölgede özel harekât ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği yoğun güvenlik önlemleri alındı.
- Olay, Atatürk Caddesi Yenişehir Kapı mevkiinde meydana geldi.
- 34 BP 3848 plakalı araçla U dönüşü yapan sürücü M.A. ile yoldan geçen bir kişi arasında 'Önüne bak' denilmesi üzerine tartışma çıktı.
- Tartışma büyüyerek sürücü M.A.'ya saldırmaya dönüştü ve M.A. darp sonucu yaralandı.
- Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
- Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- İlçedeki gerginliğin devam etmesi üzerine çeşitli polis birimleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Olay, İznik ilçesine bağlı Atatürk Caddesi Yenişehir Kapı mevkiinde meydana geldi. 34 BP 3848 plakalı aracıyla U dönüşü yapmak isteyen M.A., o sırada yoldan geçen bir kişinin ‘Önüne bak’ diyerek tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, tepki gösteren şahıs ile yanındaki arkadaşları sürücüye saldırdı.
SÜRÜCÜYÜ HASTANELİK ETTİLER
Kalabalık grubun tekme ve yumruklarına maruz kalan M.A., aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YAKALANAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kimlikleri kısa sürede belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLÇEDE ORTALIK KARIŞTI, DEVREYE ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET GİRDİ
İznik ilçesinde gerginliğin devam etmesi üzerine Bursa İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Narkotik ve İznik İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.