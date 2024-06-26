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Haberler > Sağlık > Pilav yiyen erkekler dikkat! Kimse bilmiyor: Canan Karatay gizli tehlikeyi açıkladı

Pilav yiyen erkekler dikkat! Kimse bilmiyor: Canan Karatay gizli tehlikeyi açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pilav yiyen erkekler dikkat! Kimse bilmiyor: Canan Karatay gizli tehlikeyi açıkladı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beslenme tavsiyeleriyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, pilavın kelliğe yol açtığını belirtti ve pilav yiyen erkeklere uyarılarda bulundu. Karatay, “Pilav erkeklerde kellik yapıyor” açıklamasıyla dikkat çekti.

Sağlık alanında yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren ünlü Profesör Canan Karatay, pilav yiyen erkekleri uyardı. 

Birçok kişi özellikle akşam yemeklerinin yanında pilav yiyor. Oysa Canan Karatay, pilav yemenin kellik problemini tetikleyebileceğini söylüyor. Karatay’a göre pilav, erkeklerde saç dökülmesine sebep oluyor. Kelliğin insülin değeri ile bağlantısı bulunduğunu söyleyen Karatay, D vitamini ve omega 3 yetersizliğinin de kelliğe yol açtığının altını çiziyor.

“PİLAV SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEMEL SEBEBİ”

Pirincin saç dökülmesine yol açtığını belirten Canan Karatay, “Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı, oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir” şeklinde konuştu.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN DİĞER NEDENLERİ NELER?

Prof. Dr. Canan Karatay, saç dökülmesinin diğer nedenlerini ise şöyle sıraladı: 

-Saç dökülmesinin nedeni işlenmiş gıdaları tüketmek. Bunların hiçbirinde doğal vitamin yok. Kalmadığı gibi vücuda zararlı olan kimyasal maddeler giriyor. Şeker, glüten bağırsak hücrelerini bozuyor. 

- Zayıflayacağım diye doğal yağlardan kaçınılıyor. Ancak doğal yağlar ve proteinler olmadan saç çıkmaz. Bu besin maddelerine ulaşamayınca saçların üremesi duruyor. 

- Tiroit hormonu eksikliği de saç dökülmesine yol açıyor. Çünkü tiroit hormonu olmazsa çoğalma hücreleri de maalesef yavaşlıyor, saçlarda olduğu gibi duruyor. Öte yandan alınan ilaçlar da saç dökülmesi yapıyor.

- Covid geçirenlerde de saç dökülmesi çok fazla görülüyor. Bunlar bazı kişilerde zamanla düzeliyor ancak bazı kişilerde kalıcı oluyor.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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