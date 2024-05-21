Sık idrara çıkma şikayetiyle başvurdu, hayatının şokunu yaşadı! Tümörü prostattan beynine sıçramış

Konya'da yaşayan Ali İhsan Yıldırım’ın prostat muayenelerinden sonuç beklerken başvurduğu beyin ve sinir cerrahisi bölümünde beyninde tümör tespit edildi. 76 yaşındaki hastanın tümörünün prostattan beynine sıçradığı ortaya çıktı.

Ali İhsan Yıldırım, yaklaşık 3 ay önce idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma gibi şikayetlerde üroloji uzmanına başvurdu. Tahlil ve tetkikleri yapılan Yıldırım, biyopsi sonucunu beklediği sırada ayrıca yürüyüşte bozulma, çabuk sinirlenme, unutkanlık şikayetleriyle Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan'a yönlendirildi.

3 TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Yapılan görüntülemelerde Yıldırım'ın beyninde çeşitli büyüklükte 3 tümör tespit edildi. Biyopsi sonucunda da prostat kanseri teşhisi konulan Yıldırım'ın beynindeki metastaz (kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında başka bölgelere sıçraması) üç tümör ameliyatla alındı.

BAŞ AĞRISI, DENGESİZLİK, UNUTKANLIK…

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan, 3 ay önce baş ağrısı, yürürken dengesizlik, unutkanlık, çabuk sinirlenme şikayetleriyle kendisine başvuran Yıldırım'ın nörolojik muayenesinde yürüyüşünde dengesizlik ve konuşmasında bozukluk olduğunu anlattı.

“İKİ AYRI AMELİYAT YAPTIK”

Çekilen beyin MR'ında hastanın beyninde 3 kitlesel tümör tespit ettiklerini belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Hastanın prostat öyküsü dolayısıyla bunun prostata bağlı bir metastatik beyin kanseri olduğunu gördük. Tümörlerin yeri kritik değildi. Bir tanesi görmesinde kısmen sorun çıkartabilirdi. Kafatasından iki ayrı kapak kaldırma işlemiyle 3 tümörü de çıkarttık. Aynı yerden tümüne ulaşmak mümkün değildi, aynı seansta, aynı anestezi altında hastaya iki ayrı ameliyat yaptık. Hastamızı 1 gün yoğun bakımda takip ettik. Hastamızın onkoloji ve üroloji konsültasyonlarını yaptık. Prostat açısından onkolojik tedavisi başladı. Kitlenin biri 3-3,5 santimetre, bir tanesi 2-2,5 santimetre, diğeri de 1,5-2 santimetre çapındaydı. Ameliyat 4 saat civarında sürdü. Beyinle ilgili onkolojik tedavisi başladı. Ürolojik açıdan prostat tedavisi devam ediyor. Bundan sonra tedavisi tıbbi onkoloji bölümünde devam edecek."

"PROSTATTAN KORKMADIM DA BEYİNDEN KORKTUM"

Ali İhsan Yıldırım, yaklaşık 3 ay önce unutkanlık, aşırı sinirlenme nedeniyle doktora başvurduğunu anlattı.

Prostat muayenesi olduğunu ve oradan sonuç beklediğini hatırlatan Yıldırım, "Direncimi hiç kaybetmediğimi ben de bildim doktor da bildi. Prostattan korkmadım da beyinden korktum. 'Zaman yok' denilince çok korktum. Bugün ameliyatın 4. günü. Kendimi iyi hissediyorum. Hiç ameliyat olmamış gibiyim, aklım başımda, direncim yerinde. Doktora başvurmadan önce endişe duyuyordum. Doktoru görünce içime çok sindi, ben kolay kolay ameliyat olmazdım" diye konuştu.