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Haberler > Sağlık > Sık sık boyun ağrısı çekenler dikkat! Uzmanı ‘sebebi araştırılmalı’ diyerek uyardı

Sık sık boyun ağrısı çekenler dikkat! Uzmanı ‘sebebi araştırılmalı’ diyerek uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sık sık boyun ağrısı çekenler dikkat! Uzmanı ‘sebebi araştırılmalı’ diyerek uyardı
Fizik Tedavi, Boyunda Ağrı, Bel Fıtığı, Haber

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzun süre geçmeyen hatta artış gösteren boyun ağrısının sebebini bulmak için mutlaka bir doktora danışılması gerektiğinin altını çizen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canan Yıldırım; kontrolsüz kilo alan, uzun süre oturarak çalışan ve sigara içen kişilerin risk altında olduğunu söyledi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Canan Yıldırım, uzun süre geçmeyen hatta artış gösteren bel ve boyun bölgelerindeki ağrıların sebebinin fıtık mı ya da başka bir neden mi olduğu yapılan muayene sonrası ortaya çıkacağını söyledi. Yıldırım, bel ve boyun ağrısı çekenlere uyarılarda bulundu.

GÖRÜLME SIKLIKLIĞI ARTTI

Boyun ve bel ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Canan Yıldırım, "İnsanların yüzde 70'i yaşamları boyunca en az bir kez boyun ağrısı çekerler. Son yıllarda özellikle cep telefonu ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak boyun ağrısı görülme sıklığı da giderek arttığını görmekteyiz. Boyun ağrısına o bölgedeki kemik dokular, kaslar, bağlar, diskler sebep olabilir, aynı zamanda başka bir bölgeden yansıyan ağrıda yaşayabilir. Toplum da en çok boyun ağrısı sebebi olarak bilinen boyun fıtığı ancak yüzde 5'lik kısmı oluşturmaktadır. Boyun fıtığı aslında radyolojik bir tanıdır. Günümüzde çok fazla MR çekimi yapılmasından dolayı da herkes tarafından bilinen bir terim olmuştur. Aslında boyun fıtıkları hiç şikayeti olmayan kişilerde bile çekim yapıldığında saplanılan bir bulgudur. Boyun ağrısının sebebini bulmanın tek yolu fizik tedavi hekiminizin sizi muayene etmesidir” şeklinde konuştu.

KONTROLSÜZ KİLO ALAN VE ÇOK OTURAN KİŞİLER RİSK ALTINDA

Bel fıtığında risk faktörlerine değinen Dr. Yıldırım, “Bel fıtığı hiç şikâyet olmayan kişilerde MR çekimi yapıldığında da rastlanılan bir anatomik bozukluktur. Kontrolsüz kilo almak, oturma ya da yattığı pozisyonlara dikkat etmeme, uzun süre öne doğru eğilerek iş yapmak, egzersiz ya da hareketsizlikten uzak kalmak, sigara içmek gibi aslında bütün bunlar kişinin kendinin düzeltebileceği risk faktörleridir. Bel fıtıklarının oluşması da büyümesi de ameliyata kadar gitmesi de kişinin kendi yaşam şekliyle ilişkilidir" diyerek sözlerine son verdi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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