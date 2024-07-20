Tatil yolunda ''damar tıkanması'' riski var! Emboliyi nasıl engelleriz?

Tatil sezonunda olduğumuz bu günlerde özellikle uçak, otobüs ve otomobille yapılan uzun yolculukların sıklığı artıyor. Bu yolculuklarda uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı damar tıkanması (emboli) riskinin de artabileceğine işaret eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman, yolculuğun süresi uzadıkça riskin de artacağını söyledi.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Tatil sezonunda olduğumuz bu günlerde özellikle uçak, otobüs ve otomobille yapılan uzun yolculukların sıklığı artıyor. Bu yolculuklarda uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı damar tıkanması (emboli) riskinin de artabileceğine işaret eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman, yolculuğun süresi uzadıkça riskin de artacağını söyledi. Akduman, bu sorunun herkesi ilgilendirmekle birlikte, KOAH ve kanser hastaları, obezite sorunu yaşayanlar, kalp hastaları gibi kronik hastalıkları olanlar, hamileler ve doğum kontrol hapı kullananlarda riskin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Embolinin, özellikle kalp ve akciğer gibi hayati organları etkilediğinde ölümle sonuçlanabileceğini söyleyen Dr. Akduman “Ani göğüs ağrısı ve nefes darlığı emboliyi düşündürür. Bunun yanında bacaklardan birinin şişmesi de çok önemlidir. Emboli sırasında öncelikle bacaklarda pıhtı oluşur. Pıhtı aniden attığı için, ani başlayan oksijen düşüklüğü ile seyreden, nefes darlığı, nefes açlığı gibi şikayetler ortaya çıkar. Hemen bir sağlık kuruluşuna baş vurulmalıdır” dedi.

ENBOLİDEN KULLANMAK İÇİ ŞUNLARA DİKKAT

Hareket edin: Özellikle uzun uçak yolculuklarında her 1-2 saatte bir kalkıp yürüyün. Otomobille yapılan seyahatlerde mutlaka mola verin ve yürüyün.

Yeterli miktarda su içerek vücudunuzu nemli tutun: Çayı ve kahveyi az için.

Rahat kıyafetler tercih edin: Dar kıyafetler kan dolaşımını engeller.

Destek çorapları kullanın: Varis çorapları, bacaklarda kan dolaşımını artırarak pıhtı oluşumunu önleyebilir.

Doktorunuza danışın: Daha önce DVT veya emboli geçirdiyseniz, uzun yolculuklar öncesinde doktorunuzla konuşun. Gerekirse, pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar kullanabilirsiniz.