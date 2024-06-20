6 yılda 1.500 hastaya “şah damarı tıkanıklığı” müdahalesi yaptı!

Nöroloji uzmanı yılda 1.500 hastaya “şah damarı tıkanıklığı” müdahalesi yaparak rekor kırdı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Konya Şehir Hastanesinde görevli nöroloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özdemir, şah damarında darlık olan hastalarda oluşabilecek kalıcı inme veya felci önlemek maksadıyla uygulanan “karotis stentleme” yöntemiyle yaklaşık 6 yılda 1.500 hastayı tedavi etti.

Beyin damarı tıkanıklıklarının, inmeye sebep olan risk faktörlerinden birisi olduğunu söyleyen ve bu sorunun, dünyada ve Türkiye’de en önemli ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına işaret eden Doç. Dr. Özdemir, “Beyin damarı tıkanıklığı, erişkinlik döneminde engelli kalınması açısından ise birinci sırada olan önemli bir sağlık problemi. Hem hasta hem de yakınlarına önemli bir yük oluşturuyor. Ayını zamanda devletimize de önemli bir külfet” diye konuştu.

Gelişen tıbbi teknoloji ve tecrübeyle, kedilerine erken dönemde ulaşan hastaları, ameliyatsız ve anestezi yapmadan yarım saatlik bir operasyonla tedavi ettiklerini belirten Doç. Dr. Özdemir, “Şah damarındaki darlık oluşan bölgeye bir balon yaptıktan sonra stent yerleştirerek tedavi ediyoruz. Herhangi bir problem olmadığı takdirde hastayı ertesi gün taburcu ediyoruz. Daha önce bu durumdaki hastalar, açık yöntemle ameliyat ediliyordu. Bu nedenle taburcu olma süreleri uzuyordu” dedi.