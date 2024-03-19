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Haberler > Sağlık > Uzmanı üstüne basa basa uyardı: Böbrekleri bitiriyor, hemen vazgeçin

Uzmanı üstüne basa basa uyardı: Böbrekleri bitiriyor, hemen vazgeçin

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uzmanı üstüne basa basa uyardı: Böbrekleri bitiriyor, hemen vazgeçin

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uzm. Dr. Özlem Yayar, sık ağrı kesici kullanımının kişiyi böbrek hastalığı açısından yüksek riskli hale getirdiğini belirtti, gereksiz ilaç kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Dünya Böbrek Günü'ne her yıl mart ayının ikinci Perşembe günü dikkat çekiliyor. Kronik böbrek yetmezliğinde artışın söz konusu olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Dr. Özlem Yayar, bu önemli gün öncesi sağlık konusunda uyarılar yaptı.

BÖBREK HASTALIĞI AÇISINDAN RİSKLİ

Son yıllarda kronik böbrek yetmezliğinin tüm dünyada adeta bir salgın şeklinde artış göstererek ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini belirten Dr. Özlem Yayar, “Kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, yüksek tansiyon, nefritler, kistik böbrek hastalıkları ve ürolojik (idrar yollarında taş veya tıkanıklık) problemleridir. Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı, şişmanlık, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı öyküsü, sigara ve sık ağrı kesici ilaç kullanımı kişiyi böbrek hastalığı açısından yüksek riskli hale getirmektedir” şeklinde konuştu.

SİNSİCE İLERLİYOR

Kronik böbrek hastalığının çoğu kez belirti vermeden sinsi bir şekilde diyaliz aşamasına kadar ilerlediğini belirten Yayar, “Riskli kişiler başta olmak üzere herkesin düzenli olarak sağlık taramasından geçmesi, basit kan ve idrar testi ile böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmesi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi edilemeyen kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemekte, bu aşamada ise diyaliz ve böbrek nakli tedavileri gündeme gelmektedir” dedi.

GEREKSİZ İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT

Özellikle kronik böbrek hastalığı olan veya bu açıdan yüksek risk taşıyan bireylerde böbrek fonksiyonun korunması son derece önem arz ettiğini belirten Nefroloji Uzmanı Dr. Özlem Yayar, “Böbrekler için risk oluşturan ilaçlar kullanılırken, tanı veya tedavi amaçlı girişimlerde, riskli ameliyatlar öncesinde ve sonraki dönemde böbrek fonksiyonlarının hekim tarafından izlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması çok önemlidir. Gereksiz ve hekim kontrolünde olmayan ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Böbrek sağlığı açısından böbrekleri susuz bırakmamak ve yeterli su alımına özen göstermek, özellikle sıcak iklimde yaşayanlarda daha da önemlidir” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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