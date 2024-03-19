Canan Karatay “Şimdi sakın yemeyin” diyerek uyardı! ‘Zehir’ dediği besinleri açıkladı

Sağlıklı beslenme konusunda ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, “Şimdi sakın yemeyin” diyerek uyardı ve kış aylarında tarım ilacıyla yetişen iki sebzenin zararını açıkladı.

Beslenme konusunda verdiği tavsiyelerle dikkat çeken Canan Karatay gündemden düşmüyor. Ünlü profesör son olarak tarım ilacıyla sera ortamında yetişen ve sağlık açısından sakıncaları bulunan sebzeler konusunda uyarı yaptı.

BİBER VE PATLICANA DİKKAT

Prof. Dr. Canan Karatay, biber ve patlıcanın kış aylarında pek çok tarım ilacıyla sera ortamında yetiştirildiğinin altını çizerek “Ben yaz haricinde patlıcan, biber yenmesine karşıyım” dedi.

Sebze ve meyvelerin mevsiminde yenmesi gerektiğine dikkat çeken Karatay, “Kış mevsiminde sadece kış sebzeleri, yazın da yaz sebzeleri yenmeli. Çünkü vücut böyle programlanmış durumda. Ben yaz haricinde patlıcan, biber yenmesine karşıyım. Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir” dedi.

MEVSİMİNDE VE DOĞAL OLAN MAKBUL

Kışın yenecek sebzeler konusunda bilgi veren Karatay “Turp, lahana, havuç, karnabahar ve kereviz var. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde tüketmeliyiz” diyerek önemli bir hatırlatma yaptı.

“TARIM ZEHRİ VAR”

Tarım ilaçlarının zehir saçtığını ve bunların kanser gibi pek çok hastalığa davetiye çıkardığını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, “Mevsiminde ne varsa onu yiyin. Ocak ayında patlıcan yemeyin. Doğal olduktan sonra aşırıya kaçmamak kaydıyla meyve de yenebilir. Elma ve portakalın kurtlusu, organik ve de doğal olanını yiyebilirsiniz. Diğerlerinde tarım zehri var. Kışın patlıcan değil, yumurta yiyin” şeklinde konuştu.