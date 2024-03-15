Tereyağı ile karıştırıp bol bol yiyin! Demir eksikliği diye bir şey bırakmıyor, kansızlığı tarihe gömüyor

Sağlıklı yaşamın sırrını çok uzaklarda aramaya gerek yok. Doğa bizlere yararlarıyla şifa dağıtan birçok besin sunuyor. Bunların içinde öyle bir gıda var ki tereyağı ile birlikte yenildiğinde hastalıkları uzaklaştırıyor. Uzmanlar bu ikilinin kolesterolü dengeleyip demir eksikliğini tarihe gömdüğünü söylüyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştığı son yıllarda doğal gıdaların tüketilmesi de popülerlik kazandı. Sağlıklı beslenmek isteyenler tercihlerini doğal yiyeceklerden yana kullanıyor. Yararları sert kabuklarının altında saklı olan keçiboynuzu da bu besinlerden biri. Üstelik keçiboynuzunun pekmezi, tereyağı ile beraber yendiğinde faydası katbekat artıyor.

Keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu meyvesinin özünden elde edilen ve sütün üç katı kalsiyum içeren bir besin. Harnup pekmezi adıyla da bilinen bu yiyecek, eşsiz bir şifa deposu. Keçiboynuzu pekmezinin faydaları şöyle:

- Kansızlık tedavisinde doğal destek sunuyor. Kan yapıcı etkisiyle biliniyor.

- Kış hastalıklarından koruyor. Aynı zamanda sindirimi iyileştiriyor, bağırsak hastalıklarını tedavi ediyor.

- Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen keçiboynuzu pekmezi, astım ve nefes darlığına da iyi geliyor.

- Keçiboynuzunu düzenli tüketmek vücuda enerji ve zindelik veriyor.

- Pektin gibi bileşenler içeren bu harika gıda, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor.

- Aynı zamanda hücre hasarını önleyip yaşlanma sürecini de yavaşlatıyor. Cilt tonunu eşitliyor, akne ve sivilce gibi sorunları hafifletiyor.

- Uzmanlar ayrıca tereyağına katıp tüketilen keçiboynuzun hastalıklardan koruduğuna vurgu yapıyor.



