'X hastalığı' salgını var mı? Bakan Koca'dan ilk açıklama

24 Ocak 2024 14:24 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 14:59

İlk kez 2018 yılında adı geçen ve özellikle son günlerde artışa geçen öksürük, ateş, halsizlik şikayetleri sonrası gündeme gelen 'X hastalığı'yla ilgili, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uyarısı paniğe neden olmuştu.

Koronavirüsten (Kovid-19) 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen 'X hastalığı' sonrası "Yeni pandemi, salgın mı geliyor?" sorusu endişelere neden olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

'GERÇEK HAYATTA KARŞILIĞI YOK'

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Koca, hastalığı 'Farzımuhal Hastalık' olarak nitelendirdi. Bakan Koca, 'X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığının bulunmadığına dikkat çekerek soğuk algınlığına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun."

MEHMET CEYHAN: ENDİŞELENMEYİN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da 'X hastalığı' diye bir şey olmadığına dikkat çekerek şunları söylemişti:

"Dünya Sağlık Örgütü gelişebileceği öngörülen yeni bir pandemi ile ilgili senaryolar hazırlayıp önlem planları yapılırken hastalığı bilinmeyen, yani “X” olarak tanımlamış. Eskiden bu senaryoları grip üzerinden hazırlardık. Senaryolar hazırlayıp tatbikatlar yapardık.



Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

2002 yılından itibaren coronavirus pandemileri görülmeye başlayınca, 2018’den beri bu amaçla X kullanılıyor. Bulaştırıcılık katsayısı olarak da maksimum değer olan 0,25 alınıyor.

Siz telaşlanmayın. Bu aşamada yapılması gereken işler devlet tarafından yürütülebilecek işler. Siz sadece devlete arada yeni bir pandemiye, depreme, sele hazırlıklı mıyız diye sorun."

DSÖ NE DEMİŞTİ?

"Hastalık X'e Hazırlanmak" başlıklı bir panelde konuşan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, "Bazı şeylere karşı hazırlıksız yakalanmamalıyız, bazı bilinmeyen şeylere de hazırlanabiliriz" dedi.

Ghebreyesus, Kovid-19'un ilk "X hastalığı" olabileceğini ve bilim insanları ile uzmanların bu deneyimden aktif bir şekilde ders çıkarabileceğini söyledi. X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda, bu ölçekte bir hastalığın, DSÖ'ye göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Kovid-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

'X HASTALIĞI' NEDİR?

'X hastalığı' gerçek bir hastalık değil. Bu, bir salgına veya birden fazla ülkeye veya kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek, şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için DSÖ tarafından benimsenen varsayımsal bir terim.

'X hastalığı' terimi Kovid-19'dan önce ortaya çıkmış ve DSÖ tarafından 2018 yılında yayımlanan öncelikli hastalıklar listesinde yer almıştı.

'X hastalığı' şu anda gerçek olmasa da araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanlar böyle bir virüsle mücadele etmek için proaktif bir eylem planı oluşturmayı ve sağlık sistemlerini olası bir pandemiye hazırlamayı umuyor.