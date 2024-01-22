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    DSÖ'den ürküten yeni salgın uyarısı: 'Hastalık X' koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Davos'ta konuşan DSÖ Genel Sekteri Ghebreyesus, "Hastalık X" adlı yeni bir salgın konusunda korkutan sözler sarf etti. 'Hastalık X'i gizemli bir hastalık olarak tanımlayan Ghebreyesus, söz konusu salgının Kovid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabileceğini ifade etti.

    DSÖ&#039;den ürküten yeni salgın uyarısı: &#039;Hastalık X&#039; koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2020 yılının başlarında tüm dünyada büyük sağlık krizine neden olan ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgının yansımaları devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir salgın hastalık konusunda ürküten açıklamalarda bulundu. 

    Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenen bir oturuma konuşmacı olarak katılan DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, 'Hastalık X' adı verilen yeni bir salgın konusunda uyarılarda bulundu. Ghebreyesus, söz konusu salgının tüm dünyayı sosyo-ekonomik olarak da derinden sarsan Kovid-19 pandemisinden daha ölümcül olabileceğini söyledi. 

    "HAZIRLIKLI OLALIM" ÇAĞRISI

    Ghebreyesus, 'Hastalık X'i gizemli bir hastalık olarak niteleyerek bu hastalığın salgın haline gelebileceğini dile getirdi. DSÖ'nün bir numarası, hükümetlere bu konuda hazırlık yapılması yönünde çağrı yaptı.

    DSÖ'den ürküten yeni salgın uyarısı: 'Hastalık X' koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir

    "PANDEMİYE KARŞI BÜTÜN ÜLKELER ANLAŞMAYA VARMALI"

    Ghebreyesus, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

    Mayıs ayında bütün ülkelerin ortak düşman olan pandemiye karşı bir anlaşmaya varmalarını umut ediyorum. Olabilecek bilinmeyen şeyler var ve herhangi bir şeyin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı önemli, bu yüzden bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyacımız var.

    KORONONAVİRÜS 19 İTİRAFI

    Koronavirüs salgınının yönetimi konusuyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulunan Ghebreyesus, "Kovid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu. Yeterli oksijen yoktu. Peki ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz." şeklinde konuştu. 

    DSÖ'den ürküten yeni salgın uyarısı: 'Hastalık X' koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir

    ZİRVEDE NET MESAJ

    Son olarak küresel konferansta olası yeni salgınlara karşı net mesajlar veren Ghebreyesus, anlaşma yoluyla ortak bir müdahalenin dünyanın başka bir salgına daha iyi tepki vermesine yardımcı olacağını dile getirerek sözlerini şöyle sonlandırdı;

    Olabilecek bir şeyi önceden tahmin etmek daha iyidir çünkü tarihimizde birçok kez olmuştur ve buna hazırlanmak gerekir. Bazı şeylerle hazırlıksız yüzleşmemeliyiz; bilinmeyen bazı şeylere de hazırlanabiliriz.

    DSÖ 2021 YILINDA DA ANALİZ YAYINLAMIŞTI

    Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, korononavirüs salgının etkili dönemleri olan 2021 yılının başında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlamıştı.  DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini açıklamıştı.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DSÖSalgınKoronavirüs
    Haberler > Dünya > DSÖ'den ürküten yeni salgın uyarısı: 'Hastalık X' koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
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