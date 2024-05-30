Yıllık reçete dönemi başlıyor! Hastanelerde doktor beklemek sona erecek

Sağlık Bakanlığı'nın ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurduğu 'raporlu ilaç' düzenlemesine adım adım yaklaşılıyor. 2 milyonu aşkın düzenli ilaç kullanan vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyle raporu artık doktorlar değil aile hekimleri yazacak. 3 aylık rapor süresinin 1 yıla uzatılması planlanan düzenlemeyle yoğunluğun azaltılması planlanıyor. Aile hekimliği öncelikle kronik rahatsızlığı olan diyabet, hepatit b ve düzenli olarak ilaç kullanan kalp hastalarına raporlu ilaç yazacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk kez geçtiğimiz yıl duyurduğu raporlu ilaç düzenlemesinin detayları belli oldu. Raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu almaya ve doktor beklemeye son vermek için harekete geçen bakanlık düzenli ilaç kullananların hayatlarını kolaylaştıracak bir adım atıyor.

Düzenlemeyle aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilecek. Raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanlar, o ilaçları bittiğinde tekrar doktora gidip ilaçlarını reçete ettiriyordu. Bu da hem hastanede hem de doktorda yoğunluğa neden oluyordu. Söz konusu yoğunluğu azaltmak için gündeme gelen yeni düzenlemeyle, hasta doktoruna gitmek yerine; aile hekimliğine giderek o ilaçları yeniden reçete ettirebilecek.

DÜZENLEMEDEN FAYDALANACAKLAR

Aile hekimliği şimdilik; kronik rahatsızlığı olan başta diyabet, hepatit b ve düzenli olarak ilaç kullanan kalp hastalarına raporlu ilaçlarını yazacak. İleriki dönemde ise bu ilaçların sayısı artırılacak.

SÜRE ÜÇ AYDAN BİR YILA UZADI

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.

Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan milyonlarca hasta için uygulamanın önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin geçen hafta yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca Hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz.

Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında üçer aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler.