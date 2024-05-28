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Bakan Koca'dan Gazze'deki zulme sessiz kalanlara tepki: Neyi bekliyoruz?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Koca&#039;dan Gazze&#039;deki zulme sessiz kalanlara tepki: Neyi bekliyoruz?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'deki zulmüne sessiz kalınmasına tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel tiyatrolar iflas etmiştir. Neyi bekliyoruz? İnsanlık, güçlü olana eğilmekten kurtulup onuru için ayağa kalkmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'nin 77'nci Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan olmanın yanı sıra bir çocuk hekimi, baba ve evlat olduğunu belirten Koca, "Konuşmama başka bir şekilde başlamak, yaşanan trajik şartlar karşısında bana pek mümkün görünmedi" dedi.

"BİZİM İNSANLIĞIMIZ NEREDE?"

Bakan Koca, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinin tamamlandığını ve şu an yeryüzünde bütün insani konuların tehdit altında olduğunu söyledi. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye değinen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de insanlığın onuru hepimizin gözleri önünde, üstünde tepine tepine yok edilmektedir. Bizim insanlığımız nerede? Biz nasıl insanlar olduk da çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz? Tüm dünya uzun yıllar boyunca 'insan hakları' söylemleri ile sadece düş görmüş, şimdi vahim gerçeğe uyanılmış durumda. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerin insani değerlerde çok geri olduğu görüldü. En ilkel yöntemlerle çocuklar, bebekler katledilirken, sessizliklerini korumayı tercih ettiler. Sözde ileri denen demokrasiler, toplumların sesine kulak tıkadılar. Hepimiz bu kara ve karanlık tarihin mahkumlarıyız."

Bakan Koca'dan Gazze'deki zulme sessiz kalanlara tepki: Neyi bekliyoruz? - 1. Resim

"YAPABİLECEK BİR ŞEY YOKSA BARİ BİZ UTANALIM"

Siviller, hastalar, doktorlar ve hastaneler bombaların hedefi olurken insanlığın susamayacağını kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Utanmalıyız, yüzüne bakmaya kıyamayacağımız masum çocukların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İnsanlığın şeref ve haysiyeti üzerine ölüm kusanlar utanmıyor. Yapabilecek bir şey yoksa bari biz utanalım. İnsanlığın vicdanı darağacındadır. Bu trajedi son bulmadıkça yarın için hiçbir insanın onurunu koruyabileceğinin garantisi kalmamıştır. Küresel tiyatrolar iflas etmiştir. Neyi bekliyoruz? Bu salonun tamamı, hepimiz, tüm insanlık, sessiz kalarak suça ortak oluyoruz. İnsanlık, güçlü olana eğilmekten kurtulup onuru için ayağa kalkmalı."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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