24 Aralık 2023 11:51 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 11:52

ABD'nin Wyoming eylaetinde yüzlerce hayvanda rastlanan 'zombi geyik hastalığı' paniğe neden oldu. 800'den fazla geyik, Kanada geyiği ve sığında tespit edilen zombi geyik hastalığına (diğer adıylakronik zayıflama hastalığı) değinen bilim adamları, bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakan kronik zayıflama hastalığını(Chronic Wasting Disease/CWD) 'yavaş ilerleyen bir felaket' olarak nitelendiren uzmanlar, devletleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlanmaya çağırdı.

İŞLER BİR GECEDE ÇIĞRINDAN ÇIKABİLİR

CWD araştırmacısı Dr. Cory Anderson, "Britanya'daki deli dana hastalığı salgını, çiftlik hayvanlarından insanlara yayılma olayı gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin örneğini sundu" dedi. "Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz" diyen Anderson, "Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ta 1980 ve 1990'larda sığırların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4,4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti.

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ENFEKTE EDİYOR

Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliğine yol açıyor. 1995'ten bu yana 178 insan ölümü, insan varyantıyla ilişkilendirildi.

Alliance for Public Wildlife'a göre 2017'de, her yıl CWD'yle enfekte 7 bin ila 15 bin hayvan insanlar tarafından tüketiliyordu. Bu rakamın her yıl yüzde 20 artması bekleniyordu. Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.

TOPRAKTA YA DA YÜZEYLERDE YILLARCA KALABİLİR

CWD'nin bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılmasının son derece zor olduğunu belirten bilim adamları, hastalığın toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabileceğini belirtti. Öte yandan CWD'nin dezenfektanlara, radyasyona ve 600 santigrat derecede yakmaya karşı dirençli olduğubelirtiliyor.