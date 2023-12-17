Korona bitti yeni salgın Çin’i esir aldı! Gizemli hastalıkta korkulan oldu, çocukların ciğerlerinde lezyon oluştu

17 Aralık 2023 14:55 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 15:00

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı esir alan ve 6 milyon kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüsün ardından bir salgın hastalık daha Çin’de patlak verdi. Korona bitti yeni salgın Çin’i esir aldı. Gizemli hastalıkta olan oldu. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. Bebeklerin ciğerlerinde lezyonlara neden olduğunu duyurdu.

GİZEMLİ HASTALIK ÇİN’İ ESİR ALDI

Çin’den tüm Avrupa’ya bulaşan gizemli hastalık korku saçmaya devam ediyor. Özellikle çocukları hedef alan bu salgın hastalık, ilaçlara oldukça dirençli.

Son günlerde Çin’in bazı şehirlerinde çocuklar arasında hızla zatürre ve kusma gibi etkiler görülmeye başladı. Bu belirtiler Avrupa’da da görülmeye de başlarken uzmanlar yeni bir uyarı geldi. Özellikle çocukları etkileyen ve endişe oluşturan salgın hastalıkla ilgili yapılan açıklamada antibiyotiklerin etkisiz kaldığı duyuruldu.

ÇOCUKLARIN CİĞERİNDE LEZYON OLUŞTU

Gizemli virüsün antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtilirken Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da da vakaların artmasından sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün olayı yakından takip ettiği belirtildi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan 1.5 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan Rachel Qiao, "Kızıma verilen hiçbir antibiyotik işe yaramadı. İlaçlar etki etmediği için kızımın ciğerlerinde lezyonlar oluştu ve durumu kötüye gitti. Doktorlar ilaçların dozajını ve türünü değiştiriyor" dedi. California Üniversitesi'nden Zuo-Feng Zhang da, "Eğer antibiyotikler artık işe yaramıyorsa bu da hastalığın daha uzun süreceğini ve salgın riskinin artacağını gösteriyor" dedi.

Gizemli Hepatit Tedavisi Var mı? Nasıl Tedavi Edilir?

Birçok ülkede yayılım göstermesi sebebiyle her geçen gün kişilerde endişeye sebep olan gizemli hepatit hastalığında dikkat edilmesi gereken en önemli şey, hijyen kuralları. Henüz tam olarak sebebi belirlenemediği için, gizemli hepatit tedavisi için kesin yöntemler geliştirmek mümkün değildir ancak önleyici alışkanlıkları kazanmak çok önemlidir. Hastalıktan korunmayı sağlayacak yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması

Hasta kişilerin temas ettiği yüzeylerle temas halinde olmamak

Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnun kapatılması

Bulunulan ortamların sürekli olarak havalandırılması

İshal çocukların altının değiştirilmesinden sonra böglenin su ve sabunla iyice yıkanması

Hastalık belirtisi gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmak

Gizemli hepatit hastalığı çocuklarda görüldüğü için ebeveynlerin de bu noktada dikkatli ve bilinçli olmaları gerekir. Çocukların idrar ve dışkı renklerindeki değişiklik, gözlerde ve ciltte sarılık oluşumları anne ve babalar tarafından dikkatle izlenmelidir. Belirtilerin görülmesi durumunda kişilere hepatit testi uygulanması ve karaciğer fonksiyonlarının detaylı bir biçimde incelenmesi gerekir.