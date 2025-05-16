CEO Platformu'nda güçlü vizyon, yeni dönem: Haldun Pak yeniden başkan

İş dünyasının önde gelen üst düzey yöneticilerini aynı çatı altında buluşturan CEO Platformu, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Toplantıda platformun geride kalan dönem faaliyetleri değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin hedefler belirlendi ve derneğin yeni yönetim kadrosu üyelerin oylarıyla şekillendi.

İstanbul Crowne Plaza Otel’de Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöneticilerin katılımıyla yapılan genel kurulda, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, üyelerden aldığı güçlü destekle yeniden başkanlık görevine seçildi. Pak’ın liderliğinde kurumsallaşmasını güçlendiren ve ülke vizyonuna katkı sağlayan stratejik projelere imza atan platformda, bu genel kurul ile yeni dönemin yol haritası da netleşti.

“KADİMDEN KIDEME” VİZYONU İLE 2050 HEDEFİ

Farklı sektörlerden deneyimli liderleri bir araya getiren CEO Platformu, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan yenilikçi bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Platformun temel hedefleri arasında, Türkiye’nin 2050 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesine stratejik katkı sunmak yer alıyor. Bu vizyon doğrultusunda, üretim, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma gibi kritik başlıklarda çözüm odaklı çalışmalar yürütülüyor ve paydaşlarla düzenli bilgi paylaşımı yapılıyor.

Genel kurul toplantısında, faaliyet ve denetim raporları okunup onaylanırken, bütçe görüşmeleri yapıldı ve derneğin önümüzdeki dönem görev yapacak yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Üyelerin seçime yoğun katılımı, derneğin geleceğe yönelik stratejilerinin belirlenmesinde aktif rol oynamalarını sağladı.

“KOLEKTİF BİR AKIL MERKEZİYİZ”

Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Haldun Pak; bilişim, e-ticaret, üretim ve hizmet gibi çeşitli alanlardaki başarıları ve yurt içi/yurt dışı yatırımlarıyla tanınıyor. Sivil toplum alanındaki aktif çalışmalarıyla da öne çıkan Pak, CEO Platformu’nun vizyonunu “Kadimden Kıdeme” anlayışıyla şekillendirdiklerini belirtti.

Genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Pak, CEO Platformu’nu “sadece bir yönetici topluluğu değil, Türkiye’nin geleceğine yön vermeyi amaçlayan kolektif bir akıl merkezi” olarak tanımladı. Pak, “Paydaşlarımızla birlikte üretmeye, değer oluşturmaya ve bu ülkenin vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Platformun misyonunu “Her üyenin kendi gemisinin kaptanı olduğu bu platformda, kolektif akıl ve değer odaklı vizyonumuzla Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sunmak temel misyonumuzdur. Geleceği inşa ederken geçmişin birikiminden güç alıyoruz” sözleriyle ifade etti.

YENİ NESİL LİDERLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çeşitlilik, katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket eden CEO Platformu, yerel ve küresel ekonomik iş birliklerini teşvik etmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini de ön planda tutuyor. Online ve fiziksel buluşmalarla üyelerini bir araya getiren platform, iş dünyasında kalıcı ve olumlu etkiler oluşturacak projelere liderlik etmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye’nin 2050 hedefine ulaşma yolculuğunda aktif rol almayı planlayan CEO Platformu, her yıl düzenlemeyi öngördüğü “2050’ye Geri Sayım Zirvesi” gibi etkinliklerle bu süreci stratejik olarak yapılandırmayı amaçlıyor.

2025–2027 Dönemi CEO Platformu Yönetim Üyeleri:

Abdulkadir Özbek

Ahmet Altuğ Oğuz

Aslı Elif Tanuğur Samancı

Aynur Ayhan

Ayşem Ulusoy

Bülent Sarı

Cemal Özen

Dilek Bayraktutan

Ebru Nurluoğlu

Enes Örer

Ferhan Geylan

Ferkan Çelik

Fuad Bezmen

Galip Koyuncu

Gökhan Türkeş Öngel

Hakan Çınar

Haldun Pak (Başkan)

Hanefi Cüneyt Güneş

Hediye Güral

Hilal Suerdem

Kayıhan Özdemir Turan

Mine Taşkaya

Muhammet Nezif Emek

Murat Morgül

Mutlu Alkan Özyurt

Naile Ülkü Karaaslan

Nurdan İzgördü

Özcan Arkan

Ramazan Taş

Selma Akdoğan

Süleyman Ecevit Sanlı

Şükrü Şenol

Tarık Celal Okur

Tayfun Küçükoğlu

Turhan Özen

Zafer Hancar

Denetim Kurulu Üyeleri:

Ali Haydat Elveren

Ali İhsan Tuğ

Nihal Asker

Sema Tüfekçiler

Şaban Küçük (Başkan)

Yusuf Cemil Satoğlu