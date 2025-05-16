CEO Platformu'nda güçlü vizyon, yeni dönem: Haldun Pak yeniden başkan
İş dünyasının önde gelen üst düzey yöneticilerini aynı çatı altında buluşturan CEO Platformu, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Toplantıda platformun geride kalan dönem faaliyetleri değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin hedefler belirlendi ve derneğin yeni yönetim kadrosu üyelerin oylarıyla şekillendi.
İstanbul Crowne Plaza Otel’de Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöneticilerin katılımıyla yapılan genel kurulda, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, üyelerden aldığı güçlü destekle yeniden başkanlık görevine seçildi. Pak’ın liderliğinde kurumsallaşmasını güçlendiren ve ülke vizyonuna katkı sağlayan stratejik projelere imza atan platformda, bu genel kurul ile yeni dönemin yol haritası da netleşti.
“KADİMDEN KIDEME” VİZYONU İLE 2050 HEDEFİ
Farklı sektörlerden deneyimli liderleri bir araya getiren CEO Platformu, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan yenilikçi bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Platformun temel hedefleri arasında, Türkiye’nin 2050 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesine stratejik katkı sunmak yer alıyor. Bu vizyon doğrultusunda, üretim, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma gibi kritik başlıklarda çözüm odaklı çalışmalar yürütülüyor ve paydaşlarla düzenli bilgi paylaşımı yapılıyor.
Genel kurul toplantısında, faaliyet ve denetim raporları okunup onaylanırken, bütçe görüşmeleri yapıldı ve derneğin önümüzdeki dönem görev yapacak yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Üyelerin seçime yoğun katılımı, derneğin geleceğe yönelik stratejilerinin belirlenmesinde aktif rol oynamalarını sağladı.
“KOLEKTİF BİR AKIL MERKEZİYİZ”
Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeleyen Haldun Pak; bilişim, e-ticaret, üretim ve hizmet gibi çeşitli alanlardaki başarıları ve yurt içi/yurt dışı yatırımlarıyla tanınıyor. Sivil toplum alanındaki aktif çalışmalarıyla da öne çıkan Pak, CEO Platformu’nun vizyonunu “Kadimden Kıdeme” anlayışıyla şekillendirdiklerini belirtti.
Genel kurul sonrası yaptığı açıklamada Pak, CEO Platformu’nu “sadece bir yönetici topluluğu değil, Türkiye’nin geleceğine yön vermeyi amaçlayan kolektif bir akıl merkezi” olarak tanımladı. Pak, “Paydaşlarımızla birlikte üretmeye, değer oluşturmaya ve bu ülkenin vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Platformun misyonunu “Her üyenin kendi gemisinin kaptanı olduğu bu platformda, kolektif akıl ve değer odaklı vizyonumuzla Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sunmak temel misyonumuzdur. Geleceği inşa ederken geçmişin birikiminden güç alıyoruz” sözleriyle ifade etti.
YENİ NESİL LİDERLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Çeşitlilik, katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket eden CEO Platformu, yerel ve küresel ekonomik iş birliklerini teşvik etmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini de ön planda tutuyor. Online ve fiziksel buluşmalarla üyelerini bir araya getiren platform, iş dünyasında kalıcı ve olumlu etkiler oluşturacak projelere liderlik etmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye’nin 2050 hedefine ulaşma yolculuğunda aktif rol almayı planlayan CEO Platformu, her yıl düzenlemeyi öngördüğü “2050’ye Geri Sayım Zirvesi” gibi etkinliklerle bu süreci stratejik olarak yapılandırmayı amaçlıyor.
2025–2027 Dönemi CEO Platformu Yönetim Üyeleri:
Abdulkadir Özbek
Ahmet Altuğ Oğuz
Aslı Elif Tanuğur Samancı
Aynur Ayhan
Ayşem Ulusoy
Bülent Sarı
Cemal Özen
Dilek Bayraktutan
Ebru Nurluoğlu
Enes Örer
Ferhan Geylan
Ferkan Çelik
Fuad Bezmen
Galip Koyuncu
Gökhan Türkeş Öngel
Hakan Çınar
Haldun Pak (Başkan)
Hanefi Cüneyt Güneş
Hediye Güral
Hilal Suerdem
Kayıhan Özdemir Turan
Mine Taşkaya
Muhammet Nezif Emek
Murat Morgül
Mutlu Alkan Özyurt
Naile Ülkü Karaaslan
Nurdan İzgördü
Özcan Arkan
Ramazan Taş
Selma Akdoğan
Süleyman Ecevit Sanlı
Şükrü Şenol
Tarık Celal Okur
Tayfun Küçükoğlu
Turhan Özen
Zafer Hancar
Denetim Kurulu Üyeleri:
Ali Haydat Elveren
Ali İhsan Tuğ
Nihal Asker
Sema Tüfekçiler
Şaban Küçük (Başkan)
Yusuf Cemil Satoğlu