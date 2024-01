Doğayla bütünleşen şehir yaşamının yeni adresi: Nevbahar Kemer Konakları

8 Ocak 2024 17:02 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:04

Markalı konut sektörüne, İstanbul’un tarihi semti Üsküdar’da Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı projesiyle güçlü bir giriş yapan Kalyon Gayrimenkul Yatırım’ın modern orman evlerinden ilham alarak hayata geçirdiği Nevbahar Kemer Konakları, Kemerburgaz’ın yeşilini gökyüzünün mavisiyle buluşturuyor. 20 bin 380 metrekare alan üzerine kurulu Nevbahar Kemer Konakları’nda 16 bloktan oluşan daire ve müstakil villa seçeneklerinin de bulunduğu 137 konut yer alıyor. Kaba inşaatı tamamlanan Nevbahar Kemer Konakları’nda 1+1 bahçe katı, 2+1 bahçe katı, 2+1 dubleks, 3,5+1 dubleks, 4+1 bahçe katı dairenin yanı sıra müstakil olarak tasarlanan 4+1 tripleks villalar bulunuyor.

Nevbahar Kemer Konakları, doğası ve mimari yapısı itibariyle doğal olanı modern tasarım anlayışıyla sunuyor. Bölgenin fiziksel özellikleriyle uyumlanan geniş ve ferah dairelerde ahşabın sıcaklığını ve taşın doğal dokusunu yaşam alanlarının merkezine taşıyan proje, sakinlerinin konforu kadar, yaşam şekillerini ve beğenilerini de dikkate alarak her detayın ilmek ilmek işlendiği tasarımıyla öne çıkıyor.

0,99 VADE FARKI, 48 AY TAKSİT KAMPANYASI

Kaba inşaatında sona yaklaşılan ve bu yıl sakinleriyle buluşması planlanan projeyle ilgili açıklama yapan Kalyon Gayrimenkul Yatırım İcra Kurulu Üyesi Ayşegül Öztürk, “Bir yandan yatırımı devam eden mevcut projeleri teslime hazırlarken, diğer yandan da önümüzdeki üç yıl içinde 3 bin yeni konutu sektöre kazandıracağız” diye konuştu.

Kalyon GY olarak tüm projelerde yatırım yaptıkları bölgeye değer katma vizyonuyla hareket ettiklerine dikkat çeken Ayşegül Öztürk, şunları söyledi: “Kent estetiğine yakışır; tasarım ve konforun ön planda olduğu, insan hayatını kolaylaştıran projeler için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Özetle, hayata geçirdiğimiz tüm projelerde sadece bugüne değil, geleceğe de imzamızı atma heyecanı ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu yaklaşımın bir ürünü olan Nevbahar Üsküdar ve Nev Çarşı’da geçmiş ve geleceği büyük bir uyum ile buluşturduk.

Şehrimize ve yaşadığımız topluma saygılı, örnek bir projeyi hayata geçirdik. Nevbahar Kemer Konakları’nda da aynı sorumlulukla projemiz yükselmeye devam ediyor. Kaba inşaatında sona yaklaştığımız projemizi 2024 yılı içinde teslim etmeyi planlıyoruz. 2023 yılında satışına başladığımız projenin yüzde 55’inin satışını tamamladık. 2,5 milyar TL yatırım değerine sahip projemizde metrekare fiyatları ise 110 bin TL’den başlıyor. Proje özelinde avantajlı bir kampanya da başlattık. Nevbahar Kemer Konakları’nda ev sahibi olmak isteyenler Kalyon GY’nin sunduğu yüzde 0,99 vade farkı ile 48 ay vadeli ödeme planından yararlanabiliyor.”

SADECE İSTANBUL MERKEZİNE DEĞİL TÜM DÜNYAYA ULAŞIM KOLAYLIĞI

Nevbahar Kemer Konakları, Avrupa Yakası’nın en değerli lokasyonlarından biri olan Kemerburgaz’da bulunmasının yanı sıra Yavuz Sultan Selim ile Fatih Sultan Mehmet köprülerine eşit mesafedeki konumuyla alternatifi bol bir ulaşım imkânı sunuyor. Kemerburgaz metro istasyonuna 4 dakika mesafede bulunan Nevbahar Kemer Konakları, Belgrad Ormanları’na 5 dakika, Göktürk Tabiat Parkı ve Kemerburgaz Kent Ormanı’na 10 dakika, Kuzey Marmara Otoyolu’na 12 dakika mesafede yer alıyor. İstanbul Havalimanı’na 20 dakika mesafede bulunan proje, sadece İstanbul merkezine değil tüm dünyaya olan ulaşım kolaylığıyla dikkat çekiyor.

YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN SOSYAL ALANLAR

Zengin sosyal donatıları ile sakinlerine yaşam alanları içinde zindelik ve konfor sunan Nevbahar Kemer Konakları’nın toplam 1.850 metrekare alana sahip sosyal tesisinde fitness salonu, sauna, buhar odası, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, lounge, toplantı salonu, kafeterya, yoga & pilates stüdyosu, co-working alanı bulunuyor. Minik sakinlerin de unutulmadığı Nevbahar Kemer Konakları’nda, çocuk eğitimcilerinin yönetiminde hazırlanan doğal malzemelerden oluşan tabiat temalı çocuk oyun alanında da çocukların güvenli ortamda sosyalleşmesi hedefleniyor.

DEĞER MÜHENDİSLİĞİYLE DEĞERİNİ KAYBETMEYEN KONUTLAR

Kalyon GY’nin tüm projelerini “Değer Yönetimi” başlığı altında ele aldıklarını dile getiren Öztürk, bu yönetim anlayışını ise şöyle anlattı: “‘Değer Yönetimi’ projelerin mimari yaklaşımları ile ünite karmalarının oluşturulması, kat planı optimizasyonu, buna bağlı şerefiyelendirme çalışmaları, maksimum net brüt verimliliklerinin sağlanması, malzeme kararları ile sürdürülebilir ve uygulanabilir projeler elde etmede kullandığımız en önemli araç olarak ön plana çıkıyor. Değer Yönetimi ile nihai kullanıcı için yatırım değeri yüksek projeler oluştururken, aslında her metrekaresine kadar yaşanabilir ve verimli alanlar üretiyoruz. Yapı ve şantiye yönetiminde ise Değer Mühendisliği ile maliyetlerimizi kontrol altında tutup mühendisliğe gerçekten faydalı bir değer kazandırmak için öncelikle inşaat ve tasarım ekibimiz projeyi bir bütün olarak değerlendiriyor ve proje için vizyon ve hedeflerini tanımlıyor. Her proje ve her yatırımcımızın değer kavramı bize göre benzersizdir.

Ayrıca projeleri geliştirirken, Kalyon GY’nin ‘4T’ olarak adlandırdığı değerler zincirine azami özen gösterdiklerini belirten Öztürk, “Yani ürettiğimiz konutlar; İyi bir tasarıma sahip olmalı… Teknolojinin hayatı kolaylaştıran tüm imkanlarını kullanmalı… Tabiata saygılı ve içinde bulunduğu topluma katkı sunmalı… 7’den 70’e herkese hitap eden projelerimiz şehrin ve tabiatın tüm olanaklarına erişimi mümkün kılan heyecan verici bir yaşam alanı özelliğine sahip. Nevbahar Kemer Konakları da bu bakış açısıyla hayata geçirildi” dedi.