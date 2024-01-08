İstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ne kadar oldu 2024? Aylık abonman akbil ne kadar, öğrenci akbili ne kadar oldu?

8 Ocak 2024 17:00 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:02

İstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ne kadar? UKOME tarafından yapılan zammın ardından İETT yeni akbil ücretleri merak edildi. Aylık öğrenci, tam, öğretmen akbili ne kadar, kaç TL araştırılıyor. Peki, İstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ne kadar oldu? İşte yeni ücretler…

İSTANBULKART TAM, ÖĞRENCİ, SOSYAL KART NE KADAR OLDU 2024?

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.

Zammın ardından metrobüs en uzun mesafe ücreti, 22,5 liradan 26,55 liraya yükselmiş oldu. Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.

TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Buna göre, taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

KİLOMETRELERE GÖRE SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.