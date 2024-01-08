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    Samsung, dünyanın ilk saydam MicroLED ekranını duyurdu

    Kaynak: Engadget / Düzenleyen:

    Teknoloji devi Samsung, dünyanın ilk saydam MicroLED ekranını CES 2024'te tanıttı. Güney Koreli üretici, saydam ekranın fiyatını açıklamazken bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

    Samsung, dünyanın ilk saydam MicroLED ekranını duyurdu
    Teknoloji Haberleri  / Engadget

    CES'te her zaman bir takım sürprizler olur ve "First Look" etkinliği sırasında Samsung, dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttı. Ne kadara mâl olacağı veya bu teknolojinin perakende cihazlarda ne zaman yer alacağına dair henüz bir bilgi olmasa da Samsung, biraz farklı tasarımlara sahip bir değil üç farklı şeffaf mikro LED ekranı sergiledi.

    Demo birimlerinden ikisinde, panellerin arkasındaki potansiyel bölgesel nesnelerin göz ardı edilmesini kolaylaştıran renkli cam bulunurken, bir diğeri normal cam kadar şeffaf görünürken aynı zamanda çerçevesiz bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.

    YAYINLAR HOLOGRAM GİBİ GÖRÜNÜYOR 

    İçerik havada süzülürken neredeyse bir holograma benzediğinden, Samsung'un şeffaf mikro OLED ekranlarının etkisini tanımlamak oldukça zor. Demo birimlerinin tümü bağımsızdı ve yalnızca yaklaşık bir santimetre kalınlığında ölçüldü; bu da yüzen ekran yanılsamasını daha da artırıyor.

    Ayrıca mikro LED'lerin yüksek piksel yoğunluğu nedeniyle görüntüler de inanılmaz derecede keskin görünüyordu. Samsung şimdiye kadar yalnızca EDM ile dolup taşan tek bir dikey video yükledi. İşte o video:

    Bir Samsung temsilcisine göre şeffaf MicroLED ekranlar, şeffaf OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklığa sahip olduğundan ortam ışığından da daha az etkileniyor.

    Kötü haber şu ki, Samsung'un mevcut şeffaf olmayan MicroLED TV'leri 110 inçlik bir model için şu anda 150 bin dolara mâl oluyorken, bu yeni ekranların uygun fiyatlıya yaklaşması oldukça uzun bir zaman alacak.

    Samsung
    Haberler > Teknoloji > Samsung, dünyanın ilk saydam MicroLED ekranını duyurdu
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