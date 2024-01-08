Apple satışlarında sürpriz düşüş, bu defa kimse iPhone'ların yüzüne bile bakmadı

8 Ocak 2024 16:32 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 16:33

15 yılı aşkın bir süre önce ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana Apple, akıllı telefon pazarını resmen domine etmeye başladı. Geçtiğimiz yılın bu zamanlarında iPhone 15 hakkında çılgın söylentiler dolaşırken, bu durumun sona ereceğine dair çok az işaret vardı. Eylül ayında 15 serisi piyasaya çıkınca farklı tepkiler geldi, genel itibarıyla "Apple tarihindeki en büyük fiyasko" olarak tanımlandı.

Apple'ın hisseleri, iPhone 15'in düşük satış oranlarında kalmasının ardından yüzde 4 eridi. Üstelik Apple, işletim sistemi tarafında çeşitli performans sorunlarıyla ve donanım tarafında ise sadece küçük tasarım değişiklikleri yapması nedeniyle eleştiriliyor.

Peki bu Apple için sonun başlangıcı mı? İngiliz Daily Mail gazetesi, teknoloji devinin tüketicileri geri kazanmak istiyorsa ne yapması gerektiğini uzmanlara sordu.

APPLE SATIŞLARI YILDAN YILA DÜŞTÜ

Geçen yılın başından beri Apple ürünlerine olan talep yavaşladı. Ağustos ayında Mate 60 Pro'yu piyasaya süren Huawei'nin yeniden canlanmasıyla Çin'deki satışlar da Apple için endişe kaynağı oldu. DemandSage'e göre Apple 2021'de toplam 240 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi ancak bu sayı 2022'de 225,3 milyona düştü ve IDC'nin tahminlerine göre geçen yıl daha da düşerek 215 milyona geriledi.

Uswitch.com'un cep telefonu uzmanı Ru Bhikha, iPhone satışlarının 2023'te düşmesinin "sürpriz olmadığını" belirterek, "iPhone 15'teki kademeli iyileştirmelere rağmen, diğer markalar geçen yıl pazara daha yenilikçi ve benzersiz deneyimler sundular. Apple'da bu durum, devrimden ziyade bir evrimdi. Son yıllarda cep telefonlarının şekli biraz gelişirken, Apple hayranları farklı bir şeyin özlemini çekiyor." dedi.

ElectronRX CEO'su Dr. Bipin Patel ise, iPhone 15 ve diğer yeni Apple akıllı telefon modellerinin "rakiplerinin çok gerisinde" olduğunu söyledi. Patel, "Samsung'un büyümesinin devam ettiğini görüyoruz ve Huawei'nin sorunlarına rağmen performans göstermeye devam ettiğini görüyoruz. Apple, iPhone'un etrafındaki heyecanı eski seviyelerine getiremezse mücadeleye devam edecek." diyerek Apple için "kapıdaki tehlikeyi" açıkladı.

IPHONE KULLANICILARI TELEFONLARINI DAHA AZ SIKLIKTA MI DEĞİŞTİRİYOR?

PP Foresight analistlerinden Paolo Pescatore, Apple'ın dünya çapındaki zayıf iPhone satışlarının, kullanıcıların eski cihazlarını daha uzun süre kullanmalarından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Bazı Apple hayranları muhtemelen iPhone 15'in iPhone 14'e kıyasla küçük değişikliklere sahip olduğunu ve bu nedenle para harcamaya değmeyeceğini düşünmüş olabilir.

Önceki modele kıyasla iPhone 15'teki en büyük değişiklik yeni şarj kablosu (Lightning yerine USB-C) oldu ancak bu tüketiciler için pek de heyecan verici değildi.

Patel de paranın önemli bir rol oynadığını şu sözlerle kabul etti: "Avrupa'da gördüğümüz şey, yaşam maliyeti sorunları devam ederken uygun fiyatlı akıllı telefonlarda bir artış olduğudur."

CI&T'nin perakende stratejisi direktörü Melissa Minkow, "Geçmişte yapılan yükseltmeler gibi, temel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve tüketicilerin davranışlarında devrim yapan özellikler oluşturmaya daha fazla odaklanmak, en son sürümlerdeki talebi yenileyecektir." diyerek Apple'ın atması gereken adımı söyledi.

"APPLE HALA İNANILMAZ DERECEDE GÜÇLÜ BİR KONUMDA"

Öte yandan CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, Apple'ın akıllı telefon pazarında hâlâ "inanılmaz derecede güçlü bir konumda" olduğunu söyledi. Wood, "iPhone satışlarındaki yavaşlama, öncelikle insanların alternatif markalar seçmek yerine mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmalarının bir sonucu." şeklinde konuştu.

Dünya çapında, Apple'ın akıllı telefonlardaki ana rakibi hala 'premium' modellere odaklanan ve Apple'ın aksine çeşitli katlanabilir cihazlar sunan Koreli teknoloji devi Samsung'dur. Katlanabilir cihazların yenilikçi yönü nedeniyle Samsung, Huawei ve Google gibi telefon satıcıları, tüketicileri başarılı bir şekilde Apple'dan uzaklaştırıyor olabilir.

Counterpoint Research tarafından 9to5mac tarafından yayınlanan bir rapora göre, Apple'ın premium akıllı telefon pazarındaki küresel pazar payı 2023'te yüzde 75'ten yüzde 71'e düşerken, Samsung ve Huawei'nin payı arttı. Ancak Wood, Apple'ın "korkutucu bir rakip" olmaya devam ettiğini ve Samsung'un ya da herhangi bir akıllı telefon üreticisinin iPhone'un yerini almasının "çok güç" olduğunu ileri sürdü.

APPLE HEPSİ FARKLI AZ SAYIDA ÜRÜN ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Pescatore, "Apple'ın perde arkasında hepsi farklı şekil ve boyutlarda çok sayıda cihaz üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığına şüpheniz olmasın" dedi.

Artırılmış ve karma gerçeklik başlığı Vision Pro'nun 2024'ün başlarında ABD'de piyasaya sürülmesi, Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone'u bile gölgede bırakabilir.

Apple hakkında yaptığı analizlerle tanınan Mark Gurman, bir sonraki iPhone serisinin yükseltmelerle geleceğini ancak "büyük değişiklikler olmayacağını" tahmin ediyor. Apple'ın bunun yerine, giyilebilir ürünlerini (Vision Pro, AirPods ve Apple Watch vb.) merkeze alacağını söylüyor.