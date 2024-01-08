Acun Ilıcalı zor olanı başardı, Liverpool'un yıldızı Hull City'de

8 Ocak 2024 17:08 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:17

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Liverpool forması giyen Fabio Carvalho'nun kiralanması için anlaşmaya vardı.

Athletic'te yer alan haberde 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralanacağı belirtildi.

Southampton'ın da Carvalho'yu transfer etmek istediği ancak genç futbolcu için Hull City'nin transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.

Liverpool, sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'e kiraladığı Fabio Carvalho'yu geri çağırmıştı.

İngiliz ekibinden, Carvalho'yu 2022 yazında Fulham'dan 5.9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

ACUN ILICALI: BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Acun Ilıcalı, "Fábio Carvalho transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardık. Bizi hedeflerimize götürecek mükemmel bir ismi daha kadromuza kattık. Transfer süreci çok zordu ancak 15’ten fazla teklif alan Carvalho, Hull’u seçti. Çok mutluyuz. Büyük bir iş başardık" ifadelerini kullandı.