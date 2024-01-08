Hasan Arat seçim vaadini gerçekleştiriyor! PSG'den Beşiktaş'a gelecek yıldız belli oldu

8 Ocak 2024 14:49 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 14:52

Yeni teknik direktörü Fernando Santos'a güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı.

Siyah-beyazlılar, sezon başı PSG'den Roma'ya kiralanan Renato Sanchez için devreye girdi.

Fransa medyasından L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; şu anda Roma'da kiralık olarak forma giyen Sanches, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ PSG'DEN YILDIZ ALIYOR

Hasan Arat'ın PSG ile yakın ilişkisini değerlendirerek transferi bitirebileceği belirtildi.

Roma formasıyla 9 maça çıkan Portekizli futbolcu, toplam 228 dakika sahada kaldı ve 1 gol atarken asist yapamadı.

Sakatlığından dolayı ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Renato'nun ayrılmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Portekizli yıldız, 2016'da Benfica'dan Bayern Münih'e 35 milyon euro karşılığında transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti.