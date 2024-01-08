Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un İstanbul'a geliş günü belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş'ın yeni direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geliyor. Portekizli antrenörün Siyah-beyazlı takıma ne zaman imza atacağı netlik kazandı.

    Beşiktaş&#039;ın yeni teknik direktörü Fernando Santos&#039;un İstanbul&#039;a geliş günü belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, Fernando Santos ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

    Kulüp tarihinin 60.teknik direktörü olan Portekizli hocanın bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un İstanbul'a geliş günü belli oldu

    FERNANDO SANTOS KİMDİR?

    Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan yeni hocamız oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı.

    Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi.

    Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı.

    Son olarak Polonya Milli Takımında görev alan Santos, kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.

    Fernando SantosBeşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un İstanbul'a geliş günü belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 4 sanık hakim karşısına çıkıyor - SporHalil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 4 sanık hakim karşısına çıkıyorRıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu! Süper Lig'de yabancı sınırı ve Türkiye Kupası formatı değişti - SporRıdvan Dilmen canlı yayında duyurdu! Süper Lig'de yabancı sınırı ve Türkiye Kupası formatı değiştiSambacılardan şaşırtan tercih! Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü açıklandı - SporSambacılardan şaşırtan tercih! Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü açıklandıİstanbul'a gelen Belhanda Galatasaray'a transfer mi oluyor? Okan Buruk son noktayı koydu - Sporİstanbul'a gelen Belhanda Galatasaray'a transfer mi oluyor? Okan Buruk son noktayı koyduİlk golünü atıp, gözyaşlarına boğuldu! Marcao'dan duygusal başlangıç - Sporİlk golünü atıp, gözyaşlarına boğuldu! Marcao'dan duygusal başlangıçFenerbahçe'de son dakika Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gelişmesi - SporFenerbahçe'de son dakika Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gelişmesiDeniz Ertaş 10 kurtarışla maça damga vurdu, Galatasaray tribünleri ayakta alkışladı - SporDeniz Ertaş 10 kurtarışla maça damga vurdu, Galatasaray tribünleri ayakta alkışladıFatih Terim 2'de 2 yaptı, Panathinaikos'u Yunanistan Süper Ligi'nde liderliğe taşıdı - SporFatih Terim 2'de 2 yaptı, Panathinaikos'u Yunanistan Süper Ligi'nde liderliğe taşıdıIcardi yoksa Abdülkerim Bardakcı var (Galatasaray - Konyaspor: 3-0 Maç Sonucu) - SporIcardi yoksa Abdülkerim Bardakcı var (Galatasaray - Konyaspor: 3-0 Maç Sonucu)Sivasspor'un gol makinesi Rey Manaj Galatasaray maçında cezalı duruma düştü - SporSivasspor'un gol makinesi Rey Manaj Galatasaray maçında cezalı duruma düştü
    Sonraki Haber Yükleniyor...