Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un İstanbul'a geliş günü belli oldu

8 Ocak 2024 11:56 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 11:57

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, Fernando Santos ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüp tarihinin 60.teknik direktörü olan Portekizli hocanın bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan yeni hocamız oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı.

Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi.

Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı.

Son olarak Polonya Milli Takımında görev alan Santos, kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.