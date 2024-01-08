İstanbul'a gelen Belhanda Galatasaray'a transfer mi oluyor? Okan Buruk son noktayı koydu

8 Ocak 2024 09:26 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 09:27

ÖZEL - FERHAT KIZILTAŞ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turkiyegazetesi.com.tr spor servisinin Younes Belhanda ile ilgili yönelttiği soruya cevap veren Buruk, Faslı oyuncunun başka bir takıma gideceğini öne sürdü.

'İstanbul'daki maçı izleyen Belhanda'yı takımınızda ister misiniz?' sorusuna "Belhanda ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. Başka bir ülkeden takımla anlaştığını duyduk. Onun için hayırlısı olsun. Ana hedefimiz maçları kazanmak. Transfer önümüzdeki günlerde netleşecektir." karşılığını veren Buruk, transfer söylentilerine son verdi.

BELHANDA: HENÜZ ANLAŞMADIM

Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi stadyumda açıklamalarda bulunan Belhanda, "Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim" ifadelerini kullandı.

Faslı yıldızın Katar ekiplerinden bir takımla anlaştığı iddia edilmişti. Ayrıca Süper Lig'den Pendikspor ve Trabzonspor'un da 33 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı öne sürüldü.