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    İstanbul'a gelen Belhanda Galatasaray'a transfer mi oluyor? Okan Buruk son noktayı koydu

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Younes Belhanda, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile anlaşarak sözleşmesini karşılıklı feshetmişti. Galatasaray - Konyaspor maçını stadyumda izleyen Faslı oyuncu transfer söylentilerine cevap verdi.

    İstanbul&#039;a gelen Belhanda Galatasaray&#039;a transfer mi oluyor? Okan Buruk son noktayı koydu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖZEL - FERHAT KIZILTAŞ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turkiyegazetesi.com.tr spor servisinin Younes Belhanda ile ilgili yönelttiği soruya cevap veren Buruk, Faslı oyuncunun başka bir takıma gideceğini öne sürdü.

    'İstanbul'daki maçı izleyen Belhanda'yı takımınızda ister misiniz?' sorusuna "Belhanda ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. Başka bir ülkeden takımla anlaştığını duyduk. Onun için hayırlısı olsun. Ana hedefimiz maçları kazanmak. Transfer önümüzdeki günlerde netleşecektir." karşılığını veren Buruk, transfer söylentilerine son verdi.

    İstanbul'a gelen Belhanda Galatasaray'a transfer mi oluyor? Okan Buruk son noktayı koydu

    BELHANDA: HENÜZ ANLAŞMADIM

    Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi stadyumda açıklamalarda bulunan Belhanda, "Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim" ifadelerini kullandı.

    Faslı yıldızın Katar ekiplerinden bir takımla anlaştığı iddia edilmişti. Ayrıca Süper Lig'den Pendikspor ve Trabzonspor'un da 33 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı öne sürüldü.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayOkan Buruk
    Haberler > Spor > İstanbul'a gelen Belhanda Galatasaray'a transfer mi oluyor? Okan Buruk son noktayı koydu
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