1 milyonluk konut ile 400 bin liralık taşıt kredisinin aylık ödemesi ne kadar oldu? Merkez Bankası’nın faiz kararı hesapları sil baştan değiştirdi

26 Aralık 2023 10:06 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 10:08

Merkez Bankası 2023’ün son toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42.5 seviyesine yükseltti. Faizlerin yükseltilmesi ile birlikte bankalarda mevduat, taşıt, konut ve kredi faizleri de güncellendi. Peki bankada 1 milyon TL’si olan bir kişinin aylık mevduat kazancı ne kadar?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, Milliyet’e açıkladı.

Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

KONUT KREDİSİNDE FAİZ ORANLARI

Şu anda konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 3.50, taşıt kredisi faiz oranları ortalama yüzde 3.79 ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ortalama yüzde 3.79 civarındadır.

1 MİLYON LİRA KONUT, 400 BİN LİRA TAŞIT, 100 BİN LİRA TÜKETİCİ KREDİSİNİN AYLIK ÖDEME MİKTARI

1 milyon TL konut kredisi için 120 ay vadede aylık 37 bin 300- 38 bin 300 TL arası ödeme söz konusu.

400 bin TL’lik 48 ay vadeli taşıt kredisinde bankasına göre değişmekle beraber 22 bin 750 TL ile 23 bin 500 TL arası aylık ödemeler söz konusu.

İhtiyaç kredileri en fazla 24 ay vadede ödenebiliyor. 100 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisinin aylık 7 bin, 7 bin 500 TL arasında geri ödemesi var.

Biz Merkez Bankası’ndan yüzde 50’ye kadar bir faiz artışı bekliyoruz. Mevduat faizine yatırım yapacakların kısa vadeli yatırım yapmaları, kredi kullanmak isteyenlerin ise bir an evvel kredi kullanmaları kendilerine fayda sağlayacaktır.

BU SEVİYELERDEN KREDİ ÇEKMEK MANTIKLI MI?

Krediler açısından şu anda en yüksek orana yakın bir orandayız. Faiz artışları ile birlikte kredi faizleri tabi ki yükselecektir. Emtianın, elde edilmek istenen aracın veya konutun değerinin ne olacağı da önemli. Kredi faiz oranları yükseldiği zaman elde etmek istediğiniz konut ya da taşıtın fiyatı sabit kalmakta veya düşürülmekte. Fakat faiz oranları düşürüldüğünde konut ve taşıtın fiyatının arttığını görüyoruz. Bu ters orantılı işliyor. Biz şu anda kredi çekilmesi için doğru bir dönem olduğu kanaatindeyiz. İlerleyen dönemlerde kredi faizleri düşerse yeniden yapılandırma yapılarak yeni oranlardan faydalanmak mümkün olacaktır.