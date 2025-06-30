GAİN’in misyonu ve vizyonu

Gözde Akpınar tarafından 2019 yılında kurulan GAİN, dijital içerik platformu olarak hizmet vermektedir. Beyn Danışmanlık bünyesinde kurulmuş olan GAİN, 30 Aralık 2020 tarihinde ise yayına başlamıştır. Bu platformun vizyonu; izleyicilerin dijital kanallar aracılığıyla çeşitli medya içeriklerine ulaşmasıdır.

Rams Türkiye tarafından 2022 yılında GAİN hisselerinin tümü satın alınmıştır. Bu hareket ile platformun dijital sektördeki varlığını güçlendiren hamleler gerçekleşmeye başlamıştır. Kısa ve eğitici videoların mobil cihazlar üzerinden izlenmesi misyonu ile yayın hayatına adım atan GAİN, şimdilerde bünyesinde çeşitli dizi, film, belgesel gibi içerikler bulundurmaktadır.

Video içeriklerine hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayan platform aynı zamanda izleyicilere farklı seçenekler sunmaktadır. Diziden filme uzanan içerik türleri kendi içerisinde de dram, komedi, gizem gibi kategorilere ayrılmaktadır. Böylece izleyicilerin talep edebileceği birçok içerik karşılanmaktadır.

Yeni nesil platformlar arasında yer alan GAİN, Türkiye’nin popüler dijital yayın kuruluşlarından biri halini almıştır. Geniş yelpazede konu aralığı bulunan içerikleri ile GAİN izleyicilerini en iyi şekilde karşılamaktadır.

GAİN'İN SEKTÖRDEKİ FARKLILIKLARI

Video içerik üretimini merkeze alan GAİN, etkili faaliyetler gösteren dijital bir platformdur. Yüksek aralıklı bir hedef kitleye sahip olan platform, izleyicilerine hitap eden farklı içerikler sunmaktadır. Yerli ve yabancı birçok dizi ve film içeriği GAİN ile kitleyle buluşmaktadır. Bu platformu farklı kılan nitelikler ise şu şekildedir;

● Kısa İçerikler: Hızlı tüketim anlayışına uygun olarak GAİN kullanıcıların izleyebileceği kısa ve dinamik içerikler hazırlamaktadır.

● İçerik Üreticilerine Destek: GAİN, çok sesli bir platform olmaktadır. Dolayısıyla bağımsız video içerik üreticilerine destek sunarak özgün içeriklere imza atmaktadır.

● Yapay Zeka Tabanlı Algoritmalar: GAİN, yapay zeka destekli algoritmaları sayesinde izleyicilerine kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunmaktadır.

Dijital içerik platformu GAİN, özgün ve etkileyici içerikleri ile izleyicilerine hizmet vermektedir. Farklı hikayelere bir uygulama üzerinden ulaşma imkanı sunan GAİN, yenilikçi hamleleri ile de dijital platform olgusuna yeni bir soluk getirmektedir.

GAİN VE ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ

Etkileyici bir içerik deneyimi sunmayı amaçlayan GAİN, Amazon Web Services (AWS) ile iş birliği sağlamaktadır. Küresel büyümeyi destekleyen bu altyapı teknolojisi ile müşteri deneyimi de iyileştirilmektedir. Bu iş birliği kapsamında ise;

● AWS CloudFront Edge Location: GAİN video içerikleri, İstanbul’da yer alan bu hizmet sayesinde Türkiye’deki kullanıcılara çok daha hızlı bir şekilde ulaşmaktadır. Bu sayede izleyiciler içerikleri daha akıcı bir şekilde tüketebilmektedir.

● AWS Elemental MediaPackage: Video içerikleri bu hizmeti kullanarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan içerikler aynı hizmet kapsamında korunmakta ve farklı cihazlara dağıtılmaktadır. Tek bir video kaynağı aracılığıyla birden çok akış sağlanmaktadır. Bu da kullanıcılara otomatik olarak optimize edilen bir izleme deneyimi sunmaktadır.

● Amazon Rekognition: Video içeriklerinin otomatik olarak kategorize edilmesini sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile içeriklere dair bilgi ve içgörüler otomatik olarak elde edilmektedir. Bu sayede de kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler verilmektedir.

● Amazon Bedrock: Yapay zekanın faaliyet gösterdiği bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında ise GAİN içerikleri özetlenmekte, konuşmalar analiz edilmekte ve içerikler sınıflandırılmaktadır. Yapay zeka ile içerikler çok daha hızlı bir şekilde analiz edilmektedir.

GAİN’in sahip olduğu altyapı teknolojisi etkileyici bir izleme deneyimi sunmaktadır. Kullanıcılar tercih ettikleri dijital kanallar üzerinden birçok farklı içeriğe ulaşabilir. GAİN, yapay zeka teknolojisini kullanarak hızlı, kaliteli ve güvenilir bir hizmet vermektedir.

Çok dilli desteği ile de küresel bir platform olma yolundaki adımını atmaktadır. Yeni nesil dijital platformlar arasında dikkat çeken GAİN, çeşitli içerikleri ile yayın hayatına devam etmektedir.