Kaplanlar Refrigeration, yeni genel müdür atamasını duyurdu

Kaplanlar Refrigeration, Dubai Merkezli Orta Doğu & Afrika (MEA) Bölge Ofisi için yeni genel müdür atamasını duyurdu.

Soğutma sektörünün küresel liderlerinden biri olan Kaplanlar Refrigeration, MEA bölgesindeki faaliyetlerini daha da güçlendirecek önemli bir adım attı.

Şirketin Dubai’deki MEA bölge operasyonlarının yeni Genel Müdürü olarak Sn. Erçağ Göbel atanmıştır. Erçağ Göbel, Kaplanlar çatısı altında çeşitli görevlerde edindiği 14 yılı aşkın deneyimi ve sektöre olan hakimiyetiyle bu görevi üstlenmiştir. Proje satışı ve iş geliştirme konularındaki tutkusu ile bölgedeki mevcut ekiplerle birlikte çalışarak şirketin büyümesini ileriye taşımayı hedeflemektedir.

2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Dubai ofisi, bölgenin önde gelen süpermarket zincirlerine yenilikçi çözümler ile hızlı ve güvenilir hizmet sunmada kritik bir rol üstlenmektedir. Bu yeni liderlik ataması ile Kaplanlar Refrigeration, MEA bölgesindeki güçlü ve hızla gelişen pazar konumunu daha da pekiştirmeyi ve büyütmeyi amaçlamaktadır.

Yeni göreviyle ilgili açıklamada bulunan Erçağ Göbel, şunları söyledi: "Kaplanlar Refrigeration bünyesinde edindiğim deneyim ve küresel bakış açısıyla hedefim, MEA bölgesindeki büyümeyi hızlandırarak şirketimizi bir üst seviyeye taşımaktır. Mevcut yapının

üzerine inşa ederken, bölgedeki mevcut ve potansiyel müşterilerimizi dinlemeye ve onlar için değer oluşturmaya odaklanacağım."

Kaplanlar Refrigeration, MEA bölgesinde perakende sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği yenilikçi, çevre dostu ve yüksek performanslı çözümler sunmaya kararlılıkla devam etmektedir.

KAPLANLAR REFRİGERATİON HAKKINDA

1978 yılında kurulan Kaplanlar Refrigeration, Türkiye’nin lider soğutma ihracatçısıdır ve üretiminin %98’sini yurtdışına ihraç etmektedir.

2025 yazı itibariyle, şirket dünyanın en ileri soğutmalı teşhir reyonları üretim tesislerinden biri olan “geleceğin fabrikasında” üretime başlamıştır. 100.000 m²’nin üzerinde bir alana kurulan bu özel tasarlanmış ve inşa edilmiş tesis, sürdürülebilir üretim prensiplerine odaklanan son teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır.

Bu yatırım, Kaplanlar’ın çevresel sorumluluğa olan bağlılığını da göstermektedir. 800’den fazla çalışanı bulunan Kaplanlar Refrigeration, dünyanın önde gelen süpermarket zincirlerinin ihtiyaçlarına göre özel tasarlanmış soğutmalı teşhir reyonları üretmektedir. Üretiminin

%98’ini 60’tan fazla ülkeye ihraç eden şirketin Almanya, BAE, İngiltere ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır.



