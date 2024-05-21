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Haberler > Şirket Haberleri > Quick Sigorta kaskoda iddialı

Quick Sigorta kaskoda iddialı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Quick Sigorta kaskoda iddialı

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni kasko ürünüyle araç sahiplerinin hayatını daha da kolaylaştıran Quick Sigorta, trafik sigortasındaki liderliğini bu kez kaskoya taşımayı hedefliyor.

Quick Sigorta bu kapsamda hâlihazırdaki kasko ürününü özenle tasarlayıp yenileyen Quick Sigorta, sigortalılara bir dizi avantaj vadediyor. Yenilenen bu ürünle piyasada çok daha rekabetçi hâle geldiklerini söyleyen Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, “Quick Kasko ile müşterilerimize sadece uygun fiyat değil, aynı zamanda kapsamlı koruma ve üstün hizmet sunuyoruz. Bu avantajlarımız sayesinde sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi ve müşteri memnuniyetinde lider olmayı hedefliyoruz” dedi.

Quick Kasko ürünü ile piyasadaki en rekabetçi kasko ürününü geniş teminatlarla sunan şirket, bu ürünün yanı sıra, Quick EQO Kasko ürünü ile yüzde 40’a varan fiyat avantajıyla muadillerinden ayrışıyor. 

Ayrıca kasko ürünleri müşterilerine Quick Sigorta garantili servislerinde verilen hizmetlerde iki yıl boyunca orijinal yedek parça ve onarım garantisi sunarak, araç onarımını güvenle yapmanın kapılarını aralıyor. Geniş anlaşmalı servis ağı sayesinde de Türkiye’nin her yerinde kaliteli ve güvenilir hizmet almak mümkün. 
Yepyeni Quick Kasko’da, hasar gören aracın yerine ikame araç sağlama, yol yardımı ve hasar sonrası bile hasarsızlık indiriminin korunması gibi avantajlar dikkat çekiyor. Ayrıca 7/24 erişilebilen Medline acil ambulans hizmeti ile Quick Sigorta acil durumlarda sigortalının yanında oluyor. 

Quick Kasko, kullanıcılarına sadece kaza ve hasar durumlarında değil, günlük hayatta da destek olacak ekstra hizmetler sunuyor. Ücretsiz lastik saklama ve yılda iki kez gerçekleştirilen mevsimlik lastik değişimiyle, araç bakımını daha da pratik bir hâle getiriyor. Ömürlü parçalarda eskime payı düşmeme avantajıyla sunan bu ürün, yüzde 20 peşin ödeme indirimi ile fiyat avantajı sağlıyor.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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