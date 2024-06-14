“Sigortasızlık oranı yüksek bir coğrafyadayız”

AXA Türkiye’nin acente buluşmaları kapsamında gerçekleşen etkinliklere ilişkin değerlendirmede bulunan AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, “Toplam nüfusa oranla sigortasızlık oranlarının yüksek olduğu bir coğrafyada büyümekten başka çare yok” dedi.

AXA Türkiye, 2024 sürdürülebilir gelişim ve büyüme hedeflerini acenteleriyle paylaşmak üzere gerçekleştirdiği buluşmalarını yaptığı turunu 9 ilde 4 bin acente ile bir araya gelerek tamamladı. Acenteler için yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, gerçekleşen etkinliklere ilişkin değerlendirmede şunları söyledi: “Bölge müdürlüklerimizin acentelerimizle ne kadar verimli işler yaptığını yerinde dinlemek bizler için çok kıymetliydi. Önümüzdeki 2 yılı AXA Türkiye için büyük atılımların yapılacağı, sürdürülebilir gelişim ve büyümenin sağlanacağı bir dönem olarak belirledik. Acentelerimizle; sigorta sektöründe beraber farklıyız, farklı olmakta kararlıyız dedik. Önümüzdeki fırsatları, geleceği, yeni trendleri ve yeni trendlerde karşımıza çıkan sigortalı hizmetlerini konuştuk. Her bölgede illere ilişkin kırılımları paylaştık ve hedeflere ulaşma konusunda çözümleri sunduk.”

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

“Toplam nüfusa oranla sigortasızlık oranlarının yüksek olduğu bir coğrafyada büyümekten başka çare yok” diyen Ölken, “Elimizdeki bütün potansiyele bakacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın her noktasında sigortacılar, hizmet sağlayıcılar, perakendeciler ilk kez 5 jenerasyona birden hizmet ve ürün satacaklar. Hepimiz buna çok iyi hazırlanmalıyız. Daha çok müşteriye ulaşıp daha çok teklif vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Sektör rekabet açısından farklılıklarını ortaya koymalı” diye konuştu.

GÜVENLİ BİNALARA GÜVENLE KAVUŞMAK İÇİN BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI

∂ Bina Tamamlama Sigortası’nın önemi hakkında konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Projeden konut almanın ya da arsa karşılığı konut sahibi olmanın en büyük risklerinden biri, binanın veya projenin tamamlanmaması. Bu gibi endişeler yaşamamak için satın alma işleminden önce müteahhitten o bina için Bina Tamamlama Sigortası istenirse tüm bu endişeler yersiz hâle gelir. Bina Tamamlama Sigortası ile sigorta şirketi, sigortalayacağı inşaat şirketinin mali yapısını, tecrübelerini inceleyecek. Sigortacı, inşaat şirketini riskli görür, projeyi bitiremeyeceğine karar verirse; sigorta yapmayacak ya da ek teminatlar isteyecek. Riskli görmezse, Bina Tamamlama Sigortası’nı yapacak. İnşaat süresi içinde şirket, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmez, mali yapısını bozacak girişimler içinde bulunur ya da eksik malzeme kullanımı gibi yollara saparsa; sigorta şirketi sözleşmeyi sona erdirecek ve bunu da yetkili kurumlara bildirecek. İnşaat süresi içinde müteahhit iflas eder, konutları sahiplerine teslim edemezse; devreye sigorta şirketi girecek, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedeli tüketiciye ödeyecek ya da sigorta şirketi, inşaatın tamamlanmasını sağlayacak, tüketiciye konutu teslim edecek” dedi.

‘DOĞRUDAN BİR ÖNEME SAHİP’

Bina Tamamlama Sigortası’nın, depreme karşı hazırlıklı olma açısından dolaylı gibi görünse de doğrudan bir öneme sahip olduğunu belirten Yaşar, “Çünkü ister arsa karşılığı olsun ister projeden konut alma olsun, alıcının en büyük riski binanın veya projenin tamamlanmaması. Bina Tamamlama Sigortası, bu riski ortadan kaldırmayı hedefliyor. Alıcı, konutu satın almadan veya evini / arsasını müteahhite vermeden önce Bina Tamamlama Sigortası şartı ararsa bilecek ki sigorta şirketi onun adına inşaat şirketinin mali yapısını ve deneyimlerini inceleyecek, bir eksiklik görürse de sigorta yapmayacak. Yani sigorta şirketi, o binanın güvenilirliğinin anahtarı olacak. Yarın öbür gün sözleşme şartları ihlal edilirse, inşaat şirketi veya müteahhit iflas ederse veya bir sebeple bina tamamlanmazsa, bu durumda sigorta şirketi devreye girip ödenen tüm sigorta bedelini tüketiciye verecek veya inşaatın bitmesini sağlayacak. Bu, kentsel dönüşüm açısından kritik bir pozisyon” diye konuştu.