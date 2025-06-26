Türk halısının yeni yolculuğu: Cool Halı, ihracat başarısıyla dikkat çekiyor

Halı üretiminde yerel deneyimi küresel vizyonla birleştiren Cool Halı, Türkiye’yi modern tasarımlı ve kaliteli halılarıyla yurt dışında temsil ediyor.

Türkiye halı sektöründe dijitalleşme, müşteri odaklılık ve kaliteyi bir araya getiren Cool Halı, şimdi de yurt dışı pazarlarına açılarak global bir başarıya imza atıyor.

2019 yılında e-ticaret altyapısıyla sektöre giriş yapan marka, kısa sürede yurt içinde güçlü bir konuma gelirken; Almanya, İrlanda, Rusya ve Romanya başta olmak üzere farklı pazarlarda ihracat başarısıyla dikkat çekiyor.

DİJİTALDE BAŞLAYAN BÜYÜME

Cool Halı, sektöre ilk adımını 2019 yılında attı. Geleneksel halıcılığın güçlü olduğu Türkiye pazarında, doğrudan e-ticaret kanalını tercih eden marka, kullanıcı deneyimini ve dijital altyapıyı merkeze alan bir yapılanmayla kısa sürede büyüdü. Kuruluşundan itibaren tamamen çevrimiçi satış modeline odaklanan şirket, ürün sunumu, satın alma süreci, teslimat ve iade politikaları ile modern bir alışveriş deneyimi sundu.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderen Cool Halı, farklı zevklere ve hayat alanlarına hitap eden yüzlerce halı modeliyle müşterilerin ilk tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Ürün yelpazesinde salon halısı mutfak halısı, çocuk odası halısı, sisal halı ve yolluk gibi farklı segmentlerde onlarca alternatif bulunuyor.

ULUSALDAN KÜRESELE: TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA UZANAN BAŞARI

Cool Halı’nın yurt dışı açılımı, Türkiye merkezli bir markanın global pazarlarda da başarılı olabileceğinin önemli bir örneği. Marka, ihracat faaliyetlerine Almanya, İrlanda, Rusya ve Romanya gibi farklı ekonomik ve kültürel yapılara sahip ülkelerle başladı. Bu ülkelerdeki pazar dinamiklerini analiz eden Cool Halı, her ülkenin kullanıcı alışkanlıklarına uygun koleksiyonlar geliştirerek ürünlerini uluslararası pazarlarda konumlandırmayı başardı.

İrlanda’da doğal malzeme talebi gözetilerek jüt halı gibi koleksiyonlar öne çıkarılırken; Rusya’da klasik desenli salon halıları ve geniş ölçü seçenekleri ile pazara girildi. Romanya’da ise fonksiyonel ve uygun fiyatlı halı grupları, özellikle genç tüketici segmentine hitap edecek biçimde planlandı. Marka, bu pazarlara doğrudan satışın yanı sıra lojistik operasyonlarını da iyileştirerek zamanında teslimat ve satış sonrası hizmette güven oluşturmayı başardı.

ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA

Cool Halı’nın ihracat başarısı, yalnızca bir satış artışı değil; aynı zamanda bir marka değerinin uluslararası düzeye taşınması anlamına geliyor. Halının, Türk kültüründe taşıdığı simgesel ve sanatsal değeri modern bir çizgide yeniden yorumlayan Cool Halı, Türkiye'nin tekstil gücünü dünya ile buluşturan markalardan biri haline geliyor.

Bugün Avrupa’daki pek çok evde Türk halılarının Cool Halı imzası taşıması, bu vizyonun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Şirket, yeni hedef pazarlar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Başta Almanya, Hollanda ve Körfez ülkeleri olmak üzere, farklı pazarlara uygun stratejik açılım planları da gündemde. Aynı zamanda global e-ticaret platformları üzerinden satış ağını genişletme çalışmaları da sürüyor.

İHRACAT HEDEFİYLE GENİŞLEYEN VİZYON

Cool Halı, 2025 yılı itibariyle yurtdışı satışlarını artırmak amacıyla yeni koleksiyonlar hazırlamaya ve global tanıtım kampanyaları planlamaya devam ediyor. Markanın orta vadeli hedefleri arasında:

● Avrupa ülkelerinde dağıtım merkezleri oluşturmak,

● Uluslararası pazar yerlerinde marka sayfaları kurmak,

● Fuar ve sektörel etkinliklerde aktif temsil sağlamak yer alıyor.

Bu vizyon, Cool Halı’nın sadece ürün değil; aynı zamanda Türk halıcılığının çağdaş bir temsilcisi olarak global sahnede daha görünür olmasını sağlayacak.

YERELDEN DÜNYAYA AÇILAN BAŞARI

Cool Halı, Türkiye’de başlayan yolculuğunu yurt dışına taşıyan, yeni nesil bir marka olarak sektöre ilham veriyor. Dijital satış modeli, müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışı ve ihracat başarılarıyla Cool Halı; hem ticari başarı hem de marka itibarı açısından güçlü bir örnek oluşturuyor.

Türkiye’nin üretim kalitesini ve tasarım zenginliğini uluslararası düzeyde temsil eden marka, bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ihracatın da artık yalnızca büyük firmalara özel bir alan olmadığını gösteriyor. Cool Halı, cesur adımlar atan, dijitali doğru kullanan ve sınırları aşmaya hazır markaların neler başarabileceğinin güncel ve etkileyici bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.