BizimÇocuklara selam dur Avrupa! Avusturya’yı yıktık,çeyrek finale çıktık

Merih Demiral’ın henüz 57. saniyedeki golüyle maça başladık. İkinci yarıda Merih bir daha ağları havalandırdı. Gregoritsch canımızı sıksa da turu kaptık. 6 Temmuz’da Hollanda ile Berlin’de yarı final için karşılaşacağız.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te uzun yıllar unutulmayacak bir turnuva geçiren A Millî Futbol Takımı’mız son 16 turunda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 yendi ve çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu. Merih Demiral’ın kornerden gelen golleriyle 2-0 öne geçtiğimiz karşılaşma kornerden yediğimiz golle 2-1’e gelirken, son anları nefesleri kesen mücadelede mutlu sona ulaşan taraf ay yıldızlı takımımız oldu.

ÜÇLÜ SAVUNMA

Teknik direktörümüz Montella Avusturya karşısında ekibimizi grup aşamasındaki üç maçtan farklı olarak üçlü savunma dizilişiyle sahaya sürerken, Hakan Çalhanoğlu’nun yokluğunda merkezi İsmail ve Orkun ikilisi tuttu. Maçta gol perdesi karşılaşmanın henüz 57. saniyesinde açılırken, Arda’nın kullandığı köşe vuruşunu savunmadan sektikten sonra sert bir şutla ağlara gönderen Merih Demiral ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

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BASKI YEDİK AMA

İkinci yarıya da iyi başlayan millîler dengeli bir şekilde topun arkasında beklerken, Avusturya’ya uzun süre boş alan vermedi. 59’da yine Arda’nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Merih bu defa kafayla skoru 2-0‘a getirdi. Golün ardından yüklenen Avusturya 66’da kazandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte Gregoritsch ile farkı bire indirdi: 2-1. Kalan bölümde çok baskı yesek de skoru koruduk ve çeyrek finale yükseldik.

Maçın ardından Montella ile birlikte önce orta sahada toplanan futbolcularımız ‘Memleketim’ şarkısıyla galibiyeti kutlarken sonrasında tribünlere giderek sevincini taraftarlarımızla birlikte yaşadı.

HIZLICA 90 DAKİKA

Avusturya kalecisi Pentz kalesine gelen iki şutta da gole engel olamadı, turumuzu hazırladı.

Merih Demiral attığı kritik gollerin yanı sıra savunmada da çok kritik müdahaleler yaptı.

Portekizli Artur Dias’ın skora etki eden bir hatası olmadı. Maçın tansiyonunu iyi ayarladı.

KALEDE GORDON BANKS VARDI!

Mert Günok’u öven Avusturya’nın çalıştırıcısı Ralf Rangnick, “Türkiye’nin kalesinde Gordon Banks vardı. Uzatmaya gitseydi biz kazanırdık” dedi. İngiliz kaleci Banks 1966 Dünya Kupası’nda yaptığı kurtarışlarla şampiyonluğu ülkesine getirmişti.

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MERİH TARİHE GEÇTİ

A Millî Takım’ın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştığı maçta rekor kırıldı. Rakip fileleri 57. saniyede havalandıran Merih Demiral, Türkiye adına turnuvalardaki en erken golümüzü attı. Bu rekor daha önce 10 dakikada ile Burak Yılmaz’a aitti. Merih Demiral maç boyunca 17 uzaklaştırma yaptı. Bu sayı millî takımda bir Avrupa maçında en iyi savunma performansı.