Vincenzo Montella: 2008 ruhunu yakaladık

Portekiz maçından sonra yapılan eleştirileri boşa çıkaran Vincenzo Montella bitiş düdüğü sonrası haklı bir sevinç yaşadı. İtalyan çalıştırıcı: İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu bulduk. Kazanma mentalitesi olarak 2008’i yakaladık...

Özellikle Portekiz maçından sonra kendisini ağır eleştirenleri mahcup eden A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bitiş düdüğü sonrası haklı bir sevinç yaşadı. İtalyan teknik adam, “Çok önemli bir zafer kazandık. Takım ruhunu son dakikaya kadar sahaya yansıttık. Bu takım birlikteliğini ilk olarak Hırvatistan deplasmanında görmüştük. Futbolcularımız adına çok sevinçliyim” sözlerini kullandı.

"KAZANMA MENTALİTESİ OLARAK 2008'İ YAKALADIK"

Montella, “İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu bulduk. Kazanma mentalitesi olarak 2008’i yakaladık” değerlendirmesi yaptı.

BAK: BİZİ AĞLATTILAR

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, “Özellikle son dakikalarda büyük heyecan yaşadık. Bu çocukları ne kadar tebrik etsek az. Bizi mutluluktan ağlattılar. Cumhurbaşkanımız da arayarak hepsini tebrik etti” dedi.