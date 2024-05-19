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10 yıldır komada! Schumacher'in eşi tedavi masrafları için saatlerini de sattı

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10 yıldır komada! Schumacher&#039;in eşi tedavi masrafları için saatlerini de sattı
Michael Schumacher, Kaza, Tedavi Masrafları, Haber

Spor Haberleri

2013 yılında geçirdiği kaza sonrası özel bakıma muhtaç halde yaşayan Formula 1 pistlerinin efsanesi Michael Schumacher'in yıllık tedavi masrafı 7 milyon doları buluyor. Eşi, masrafları karşılayabilmek için son olarak efsane pilotun saatlerini sattı.

2013 yılında Fransız Alpleri’nde kayak yaparken kaza geçiren Michael Schumacher, kazada beyninde büyük hasara yol açan bir darbe aldı ve o zamandan bu yana özel bakıma muhtaç halde yaşıyor.

Ailesi, Schumacher'in tedavi masrafları için bugüne kadar adeta bir servet harcarken, Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü elden çıkarmak zorunda kaldı.

Bugüne kadar Norveç’te bir ev, İsviçre’nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.

YILLIK TEDAVİ MASRAFI 7 MİLYON DOLAR

Katlanan masrafları karşılamakta zorlanan aile, son olarak efsane pilotun saatlerini İsviçre'de müzayedede satışa sundu. Michael Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara (140 milyon 800 bin lira) alıcı buldu.

Bu miktar, yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar olan Schumacher’in tedavi masraflarının sadece bir bölümünü karşılamaya yetecek.

Düzenleyen:  - Spor
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