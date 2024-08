12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları başladı

Merakla beklenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yelken dünyasının en popüler sınıflardan biri olan J/70 sınıfı yarışlarıyla başladı. 9 Ağustos’ta Caddebostan Parkuru’nda yapılan J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’na toplam 14 tekne katıldı.

Merakla beklenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yelken dünyasının en popüler sınıflardan biri olan J/70 sınıfı yarışlarıyla başladı. 9 Ağustos’ta Caddebostan Parkuru’nda yapılan J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı’na toplam 14 tekne katıldı.



Yelkencilerin dereceye girmek için büyük çaba sarf ettiği yarış, grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstlendiği canlı yayınla muhteşem görüntülerle izlendi. Yelken severler, tekne içinden çekimler ve grafikler sayesinde kendilerini yarışın içinde hissetme olanağı buldu.



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında düzenlenen J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışları’nın ilk günü rekabet dolu geçti. İlk yapılan üç yarış sonrasında genel sıralama birincisi Andrey Pushkin liderliğindeki Tenzor Team ekibi oldu. J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı, 10 Ağustos’ta devam edecek.



Türkiye’de yelken yarışlarına yeni bir soluk getiren kapsayıcı bir formatla sporseverlerin karşısına çıkan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, 9 Ağustos’ta yapılan J/70 yarışları ile start aldı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, İstanbul Setur Marinas Kalamış’ın ev sahipliğinde 18 Ağustos’a kadar devam edecek.





Yelken sporuna katılımı artırmak ve bu sporun daha fazla kişi tarafından takip edilmesini sağlamak için yeni bir formatta yapılan organizasyonda; J/70, J/70 Match Race, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında yarışlar düzenlenirken, farklı sınıflar tek çatı altında buluşuyor.



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta 9 Ağustos’ta Caddebostan Parkuru’nda Eker Olympos Regatta Özel Etabı olan J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı ile başladı. İlk gündeki ilk iki yarış 14 teknenin, üçüncü yarış ise 13 teknenin katılımıyla yapıldı. İlk yarışta Team Nautique, ikinci yarışta Denizcik, üçüncü yarışta ise Tenzor Team birinci oldu. Rekabet oranının yükseldiği yarışlarda, rüzgârın kuvvetini en iyi yöneten ve en az hata yapan ekipler öne çıkarken, genel sıralamada ilk günün birincisi Andrey Pushkin liderliğindeki Tenzor Team takımı oldu.





12. Tayk Slam-Eker Olympos Regatta

9 Ağustos 2024 - J/70 Türkiye Turu 3. Ayak Sonuçları:

3 yarış sonunda ilk 3 sıra:

1. Tenzor Team (Dümenci: Andrey Pushkin - 5 Puan)

2. Team Nautique Yachting (Dümenci: Onur Erardağ - 7 Puan)

3. Denizcik (Dümenci: Gülboy Güryel - 8 Puan)

İlk Gün Genel Sıralama



Tekne Adı Dümenci

1. Tenzor Team Andrey Pushkin

2. Team Nautique Yachting Onur Erardağ

3. Denizcik Gülboy Güryel

4. Cheese Sailing Bora Olcav

5. Russian Bogatyrs Igor Rytov

6. Mayk Batu Özonur

7. Hssk/Quick Sigorta Saruhan Cinay

8. Eker Kaymak Ahmet Eker

9. Gaswar Alexander Romanov

10. Dip&Cips Nevra Eker

11. Orient Jr Arif Gürdenli

12. Dirty Duck Sinan Gök

13. T. Team Nikolay Kovalenko

14. Tombul Ayran Derin Öner



“Teknik zorluğu yüksek olan bir yarıştı”



TAYK Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun ilk gününü şöyle değerlendirdi: “Teknik zorluğu bir hayli yüksek olan bir yarıştı. Parkurun değişmesi söz konusuydu; çünkü J70'lerde belli bir açının üzerinde parkurda yarışın adaletini sağlamak zor oluyor. Yaklaşık 10 derece-15 derece üzerinde bütün rüzgâr dönüşlerinde parkuru tekrar ayarlamamız gerekti. Rüzgârın sürati ilk başta biraz daha düşüktü, fakat giderek artacağını tahmin ediyorduk. Yerimizi buna göre aldık ve ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de gördük. İlk orsa şamandırasını 0.8 mil mesafeye koyduk, ikinci yarışta 1 mile, son yarışta da rüzgâr kuvvetini artırdığı için 1.1 mile kadar çıkardık. Sıkıntısız bir şekilde günü tamamladık.”



Canlı yayınlar yarışın içinde hissettirdi



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’nın ilk gününde yapılan J/70 yarışları; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr, ntvspor.net ve Sportstv’den canlı olarak yayınlandı. Sporseverler ntv.com.tr ile ntvspor.net’in X (Twitter) sayfalarının yanı sıra, Eker’in ve J/70 sınıfının sosyal medya sayfalarından da yarışları canlı olarak takip edebildi.



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’nın canlı yayınlarında, Türkiye’de yelken sporu yayıncılığı açısından ilkler yaşandı. Grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstlendiği canlı yayınlar hem muhteşem görüntüler hem de profesyonel anlatımlarla izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Toplam 25 kameranın kullanıldığı çekimlerde, 18 kamera tekne içerisinden görüntü vererek izleyicilerin yarışı içinde hissetmesini sağladı. Ayrıca, 3 drone kamerası deniz üzerinden genel görüntüler verirken, 4 sistem kamerası da deniz üzerinden tekne ile çekim yaptı. Yelken severler 10 Ağustos’ta yapılacak J/70 yarışlarını da aynı mecralardan canlı olarak izleyebilecek. Organizasyon kapsamında 18 Ağustos’ta yapılacak Yat sınıfı yarışları da naklen yayınlanacak.



J70 Sınıfı ve J70 TR 3. Ayak Yarış Bilgileri:

Ünlü Amerikalı yat tasarımcısı Rodney John "Rod" Johnstone tarafından tasarlanan bir yelkenli tekne modeli olan J70, ilk kez 2013 yılında piyasaya sürüldü. J70, küçük, hızlı ve hafif yelkenli yapısıyla hem amatör hem de profesyonel yelkenciler arasında popüler hale geldi.



J70’in bazı özellikleri şöyle:

1. Boyut: J/70, yaklaşık 7 metre (23 fit) uzunluğundadır. Bu boyut, hem tek başına hem de küçük ekiplerle rahatça kullanılmasını sağlar.

2. Ekip: Genellikle 3 ila 5 kişiyle yarışmak için tasarlanmıştır, bu da onu hem eğlenceli hem de rekabetçi hale getirir.

3. Performans: J/70, hızı ve manevra kabiliyeti ile tanınır. Hafif yapısı ve tasarımı sayesinde rüzgârlı havalarda iyi performans gösterir.

4. Sosyal ve Yarış Dünyası: J/70 sınıfı, dünya çapında geniş bir yarış düzeni ve sosyal etkinlikler sunuyor. Geçen 7 sene içinde filoya eklenen 2000 adet yeni J/70 ile dünyada yarışan yelken sınıfları içinde en kalabalık sınıflardan biri haline geldi. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları çok yüksek katılımlarla yapılıyor. J70 Türkiye Birliği, 5 ayaktan oluşan 10 yarışa katılım sağlıyor. Sene içinde Türkiye’den de katılan ekipler Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor. 2022’de Avrupa İkincisi olan Ahmet Eker dümenciliğindeki Eker ekibi, 2023 yılında da One Pro’da Dünya İkincisi oldu. 2024 yılının Avrupa İkincisi ise Denizcik teknesi oldu. 2017 yılında kurulan J70 Türkiye Birliği’nin başkanlığını Ahmet Eker yapıyor.





12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:



Tarih Kategori Start Yeri Saat

9 Ağustos Cuma J70 TR 3. Ayak Setur Marinas 12.00

10 Ağustos Cumartesi J70 TR 3. Ayak Setur Marinas 12.00

11 Ağustos Pazar Burgazada Deniz Kulübü Burgaz Ada 12.00

11 Ağustos Pazar IOM Sınıfı Kalamış Su Ürünleri Kooperatifi 12.00

13 Ağustos Salı J70 Match Race Setur Marinas 12.00

13 Ağustos Salı Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 12.00

14 Ağustos Çarşamba J70 Match Race Setur Marinas 12.00

14 Ağustos Çarşamba Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 12.00

15 Ağustos Perşembe Hareketli Salma Kategorileri Galatasaray Yelken Şubesi 11.00

15 Ağustos Perşembe Hareketli Salma Kategorileri Ödül Töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19.00

16 Ağustos Cuma Yat sınıfı Setur Marinas 19.00

17 Ağustos Cumartesi Yat sınıfı Setur Marinas 14.00

18 Ağustos Pazar Yat sınıfı Setur Marinas 12.00

18 Ağustos Pazar Ödül Töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19:00



12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yarış Programı:

09-10 Ağustos 2024 J70 TR 3. Ayak Yarışı

Yarışta toplam 14 tekne yer aldı. 4 uluslararası,10 Türk teknesi yarışta yer aldı. Bu yarış, J70 Türkiye Birliği’nin Türkiye Turu (Tour of Turkey) 3. Ayağı ve Olympos Regatta yarış haftasının içine özel olarak eklendi. Bir sonraki 4. Ayak Ayvalık’ta Türkiye Şampiyonası olarak yapılacak.

İki gün boyunca günde 3 yarış toplam 6 yarış planlanıyor.



11 Ağustos Burgazada ve IOM yarışları

Burgazada yarışının bu sene 32.si gerçekleşiyor. Caddebostan Adalar parkurunda yapılacak yarışa yaklaşık 40 teknenin katılması bekleniyor. Start saati 12:00.



Aynı gün 1 metre IOM (International One Meter) sınıfı Uzaktan Kumandalı Yarışı, Moda Koyu’nda gerçekleşecek; yaklaşık 15 IOM teknesi mücadele edecek.



13-14 Ağustos J/70 Match Race

J70 Match Race, J/70 sınıfı yelkenli teknelerle gerçekleştirilen bir tür yelken yarışı formatıdır. "Match racing", iki teknenin karşı karşıya gelip birbirleriyle doğrudan yarıştığı bir yarıştır. J/70, 7 metre uzunluğunda bir tekne modelidir ve hem amatör hem de profesyonel yelkenciler için popülerdir.

J/70 Match Race'leri, genellikle takımlar arasında taktiksel bir mücadeleye sahiptir. Bu tür yarışlarda, rakip tekne üzerinde baskı kurmak, stratejik manevralar yapmak, rüzgâr ve akıntı koşullarını en iyi şekilde değerlendirmek gibi unsurlar ön plana çıkar. Yarışlar, belirli bir pistte veya rotada düzenlenir ve genellikle birkaç farklı turdan oluşur.

Bu tür etkinlikler, yelkencilik becerilerini geliştirmek ve rekabetçi bir ortamda tecrübe kazanmak için harika bir fırsattır. Ayrıca, J/70 sınıfı, kullanıcı dostu yapısı ve eğlenceli yarış formatı nedeniyle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yelkenciler için tercih edilen bir seçenektir.



Davet usulü çağırılan 8 tekne Türkiye’de ilk kez yapılan J7/0 MatchRace yarışı çetin bir çekişmeye ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en iyi yarışçılarından oluşan ekiplerden ilk gün 8 tekne birbiriyle eşleşip gün içinde eleme usulü ile 4 tekneye düşecekler. Ertesi gün final etabına kalan bu 4 tekne kıran kırana mücadele ederek gün sonunda birinci belli olmuş olacak. Bu yarışta TAYK hakem komitesine yurt dışından gelen 2 Umpire (Deni üzerinde karar verici jüri) eşlik edecek. Bu 2 kişiden bir tanesi dünyaca ünlü jüri olan Şef Umpire Hırvat Neven Baran’dır.



13-14-15 Ağustos Hareketli Salma Yarışları

3 gün boyunca Galatasaray Yelken Kulübü’nde 7-20 yaş aralığındaki genç yelkenciler Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 470, 420 sınıflarında yarışacak.

Ayrıca yine deneyimli +40 yaş üstü yelkenciler ile FINN yarışı yapılacak. Bu sınıfta uzun zamandır yarış Türkiye’de yapılmadığı için yeni bir heyecan yaratacak.

50 yıllık geçmişe sahip TAYK ilk kez Hareketli Salma sınıflarında yarışı düzenliyor ve Galatasaray Yelken Kulübü de bu yarışa ev sahipliği yapıyor.



Türkiye’nin her yerindeki yelken kulüplerinden yoğun katılımla etkinlik geçekleşecek. Yaklaşık 300 teknenin katılımı bekleniyor.



Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ile başlayan bu serinin önümüzdeki yıllarda uluslararası statüye kavuşturulması planlanıyor.



16 Ağustos Cuma- Olympos Regatta Coğrafi Rota

Olympos Regatta’nın 12. yılında etkinlik bir yelken festivaline dönüşürken klasik rotalarını da koruyor. Her sene saat 19:00’da verilen start ile başlayan gece seyri bu sene de aynı şekilde Cuma akşamı saat 19:00’da başlayacak. Start, Moda Deniz Kulübü açıklarında verilip, IRC 0,1,2 için Çınarcık’ta atılacak bir şamandırayı iskelelerinde bırakıp, tekneler Moda Deniz Kulübü’ndeki Finish hattına gelecekler. IRC 3 ve 4 ise Prens Adaları’ndan dönüş yapıp yine Moda Deniz Kulübünde finish verecekler. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tekneler finish vermeye başlayacaklar.

Yarışa yaklaşık 45-50 tekne katılacak



17 Ağustos Cumartesi

Tekneler için start saati 14:00 olacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda 17 Ağustos Cumartesi günü 2 şamandıra yarışı yapılması planlanıyor.



18 Ağustos Pazar

Start saati 12:00 olacak. Yine 2 şamandıra yarışı planlanıyor.